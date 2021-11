In der "Best in Travel"-Reihe stellt Lonely Planet jedes Jahr die interessantesten Reiseziele vor. Das sind die Top-Ten-Länder 2022

Das Buch "Best in Travel 2022" von Lonely Planet ist ab sofort im Handel erhältlich. Darin versammelt sind wieder zahlreiche Reisetipps zu Ländern, Städten, Regionen auf der ganzen Welt: von versteckten Juwelen der Wüste von Oman bis zum strahlend blauen Wasser von Belize. "Nach einer erzwungenen Pause ist es an der Zeit, die lange aufgeschobenen Reisepläne in Angriff zu nehmen und sie in die Tat umzusetzen", meint dazu Tom Hall, Lonely Planets VP of Experience, in einem Statement. "Die Listen feiern die Welt in all ihrer wunderbaren, verlockenden Vielfalt."

Hier sind die laut Lonely Planet zehn besten Länder, die man sich 2022 nicht entgehen lassen sollte.

Ägypten: mehr als nur Pyramiden. Foto: imago images/robertharding

10. Ägypten

Die Top Ten eröffnet Ägypten. Bei Lonely Planet heißt es dazu: Im Jahr 1922 machte Howard Carter einen der berühmtesten archäologischen Funde aller Zeiten. Nun bereitet sich Ägypten auf die Feiern zum 100-jährigen Jubiläum der Entdeckung des Grabs von Tutanchamun vor und eröffnet eine Reihe neuer Museen, die die kulturellen Reichtümer des Landes würdigen. Und abseits der Tempel und Grabstätten legen die Start-ups der Touristenbranche ihren Schwerpunkt auf die ägyptischen Schätze jenseits der Pyramiden und alten Pharaonenrelikte.

Sicherer und freundlicher Erstkontakt mit Afrika: Malawi. Foto: Getty Images/iStockphoto

9. Malawi

Dank wegweisender Naturschutzarbeit kann man nun in dem kleinen afrikanischen Land wieder Wildtiere beobachten, schreiben die Kollegen des Reiseführers: Malawi gilt schon länger mit seinen Buntbarschen im gleichnamigen See, seinen Strandorten mit Reggae-Flair, Missionsstationen im Gebirge, Wanderwegen und Teeplantagen als sicherer und freundlicher Erstkontakt mit Afrika. Weil die NGO African Parks drei Naturschutzgebiete wiederbelebt hat, stehen nun auch Safaris auf der Liste der Attraktionen des Landes.

Spielplatz für Abenteuerlustige: Nepal. Foto: Getty Images/iStockphoto

8. Nepal

Raus aus dem Alltag, auf in den Himalaya und nach Nepal, fordert Lonely Planet: Das Land gilt als Tor zu den höchsten Gipfeln der Welt, ein spektakulärer Spielplatz für Trekking-Fans, Bergsteiger und Abenteuerlustige. Nach einem Zwischenstopp in der faszinierenden, kulturreichen Hauptstadt Kathmandu sind Neuankömmlinge in nur wenigen Stunden draußen auf den Wanderpfaden – beim ganz natürlichen Social Distancing in einem Himalaya-Paradies voller Berge und Klöster.

Setzt auf nachhaltigen Tourismus: Malawi. Foto: imago/imagebroker

7. Oman

Der Oman ist ein Land der wilden Wüsten, der weiten Gebirge, schimmernden Küsten und lebendigen Städte; ein Ort, an dem all die Verlockungen Arabiens auf spektakuläre Weise zum Leben erwachen, befindet Lonely Planet. Während die Welt sich langsam wieder öffnet, ist der Oman mit seiner Tourismusstrategie, die auf die Einbindung der Einheimischen und Nachhaltigkeit setzt, ideal für Reisende auf der Suche nach einem fortschrittlichen Reiseziel am Arabischen Golf mit tiefgründigem Kulturerbe.

Keine Mega-Resorts: Anguilla. Foto: imago/Travel-Stock-Image

6. Anguilla

Die lange, dünne Form der Insel ist namensgebend – Anguilla stammt vom lateinischen Wort für Aal, klärt uns die Lonely-Planet-Redaktion auf. Reisende können die Insel mit dem Fahrrad oder Scooter erkunden, um Riffe schnorcheln, auf rosa getönten Stränden faulenzen, historische Ruinen besuchen und sich für einen Grillabend zu den Einheimischen gesellen. Beim Thema Nachhaltigkeit meint es Anguilla ernst. Mega-Resorts findet man nicht, der Tourismus hier steht für unaufdringliche, umweltbewusste Entdeckungen.

Grüne Seite: Slowenien. Foto: imago/robertharding

5. Slowenien

Wenn man Slowenien in nur einem Wort beschreiben müsste, wäre das grün – buchstäblich und im übertragenen Sinn, befindet der Reiseführer. Stimmt ja auch: Etwa zwei Drittel des Landes sind bewaldet. Außerdem zählt die "Slovenia Green"-Ökozertifizierung, die fast 60 Orten im Land verliehen wurde, zu den strengsten Europas. Zusätzlich zu seiner grünen Seite bietet Slowenien in Städten und Dörfern entlang der Wander- und Radwege zwischen Alpen und Adria ausgezeichneten Wein und eine hervorragende Küche.

Das "Blue Hole" in Belize. Foto: imago images/Panthermedia

4. Belize

Zwischen der Karibik und dem Rest Zentralamerikas liegt das englischsprachige Belize. "Insel-Flair und Dschungelabenteuer machen das winzige Land zu einem der außergewöhnlichsten Reiseziele der Welt", heißt es bei Lonely Planet über den Platz 4. Das zweitgrößte Barriereriff der Welt, atemberaubende Relikte aus der Maya-Zeit und eindrucksvolle Naturerlebnisse von Vogelbeobachtung bis zur Suche nach Jaguaren ziehen sowohl Urlauber auf der Suche nach Erholung als auch abenteuerlustige Reisende an.

Großartige Natur: Mauritius. Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Mauritius

Angeblich – liest man bei CNN – ist die meistgegoogelte Frage zu Mauritius: "Wo liegt Mauritius?" Das lässt sich leicht erklären: Die Insel liegt im Indischen Ozean, etwa 700 Meilen östlich von Madagaskar.

Bei Lonely Planet heißt es zu dem Eiland: Sich zu isolieren, war schon immer einfach auf Mauritius, einer traumhaft schönen Insel weit draußen im Indischen Ozean. Umgeben von Korallenriffen und klarem Wasser und mit wildem Inneren: Mauritius vereint eine faszinierende kulturelle Mischung mit großartiger Natur – nicht umsonst verglich Mark Twain die Insel mit einem Paradies. Heutzutage, wo Abgelegenheit besonders verlockend wirkt, ist Mauritius der perfekte Ort, um dem Alltag so exquisit wie möglich zu entkommen.

Kulturhighlights in Norwegen. Foto: imago/photothek

2. Norwegen

Norwegen ist immer wieder auf den Listen der glücklichsten Länder der Welt zu finden. Was ist also sein Geheimnis? CNN hat beim norwegischen Hochadel nachgefragt, bei Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit. Letztere beantwortet die Frage so: "Wir lieben es, draußen in der Natur zu sein. Wenn man an einem Sonntag in einem norwegischen Haus sitzt und nicht im Wald spazieren geht ... das ist nicht gut."

Auch Lonely Planet streut dem Zweitplatzierten in seiner Best-of-Liste Rosen: Auf dem Index der menschlichen Entwicklung der UN steht Norwegen seit Jahren auf Platz 1. Nicht nur seine Landschaften, die sagenhafte Wildnis und die unvergleichlichen Fjorde begeistern. Das Land ist zudem führend in Sachen Nachhaltigkeit und grüne Technologie, dazu bietet es wahre Kulturhighlights – das neue Munch-Museum und das renovierte Nationalmuseum öffnen 2022 zum ersten Mal für die ganze Saison ihre Türen.

Top, laut Lonely Planet: die Cookinseln. Foto: imago/McPHOTO

1. Cookinseln

Die Nummer 1 auf der "Best in Travel 2022"-Liste, zumindest was die Länder betrifft, sind die Cookinseln. Lonely Planet begründet das so: Authentische polynesische Traditionen vereinen sich auf den Cookinseln mit mutigen, wegweisenden Konzepten für die Zukunft des Südpazifiks. Vielfältige Landschaften in den Weiten des weltgrößten Ozeans versprechen Abenteuer, kulturellen Austausch und kulinarische Köstlichkeiten. Für die Rückkehr der Touristen nach der Corona-Pause hat der Inselstaat innovative Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt – um sich als spannendes und überraschendes Reiseziel zu präsentieren. (red, 3.11.2021)