10,3 Milliarden Euro sollen von öffentlichen Stellen investiert werden. Die EU beteiligt sich geschlossen an dem Unterfangen. Auch Brasilien will illegale Abholzungen zurückdrängen

Großflächigen Waldbrände wie dieser im Amazonas-Regenwald in Brasilien haben verheerende Auswirkungen auf das Klima. Nun verpflichten sich 100 Staaten, dem entgegenzuwirken, darunter auch Brasilien. Foto: AFP/CARL DE SOUZA

Glasgow – Auf dem Weltklimagipfel in Glasgow haben sich mehr als 100 Staaten verpflichtet, die Zerstörung von Wäldern und anderen Landschaften bis 2030 zu stoppen. Dies hat die britische Regierung, die der UN-Konferenz vorsitzt, am späten Montagabend bekanntgegeben. Die beteiligten Länder, darunter Deutschland und die gesamte EU, repräsentieren 85 Prozent der weltweiten Waldfläche, also etwa 34 Millionen Quadratkilometer.

Mit dabei sind die Staaten mit den größten Wäldern überhaupt, also die USA, Kanada, Russland, Brasilien, Kolumbien, Indonesien sowie China, Norwegen und die Demokratische Republik Kongo. Für das Vorhaben werden bis 2025 etwa 12 Milliarden US-Dollar (10,3 Milliarden Euro) an öffentlichen Geldern mobilisiert. Hinzu kommen 7,2 Milliarden US-Dollar (6,2 Mrd. Euro) private Investitionen.

Wälder gelten als die Lunge unseres Planeten, sie nehmen etwa ein Drittel der jährlich vom Menschen ausgestoßenen CO2-Emissionen auf. Doch schrumpfen sie bedenklich, wie es in der Mitteilung weiter hieß: Jede Minute gehe eine Fläche von etwa 27 Fußballfeldern verloren.

Brasilien verschärft Klimaziel für 2030

Unterdessen hat Brasilien, das mehr als die Hälfte des riesigen Amazonas-Regenwaldes beheimatet, sein Klimaziel für 2030 verschärft. "Die von unserem Land bis 2020 erzielten Ergebnisse zeigen, dass wir noch ehrgeiziger sein können", sagte Staatschef Jair Bolsonaro in einer am Montag in Glasgow gezeigten Videobotschaft. Demnach sollen sich die Treibhausgasemissionen des Landes bis 2030 im Vergleich zu 2005 halbieren. Bisher war eine Reduktion um 43 Prozent vorgesehen.

Nach Angaben von Brasiliens Umweltminister Joaquim Leite will das Land bis 2050 Kohlenstoffneutralität erreichen. Diese Zusagen werde er nächste Woche bei seiner Teilnahme an der COP26 formalisieren. Außerdem kündigte er an, dass bis 2028 – und somit zwei Jahre früher als ursprünglich vorgesehen – illegale Abholzungen im Amazonasgebiet vollständig unterbunden werden sollen.

Emissionen in Brasilien nahmen massiv zu

Ein Bericht von Klimaschützern hatte erst vergangene Woche beklagt, dass die Treibhausgasemissionen Brasiliens im Jahr 2020 um 9,5 Prozent gestiegen seien. Weltweit gingen die Emissionen im Jahr 2020 demnach um sieben Prozent zurück. Brasilien stieß jedoch mehr Treibhausgase in die Luft als in allen Jahren seit 2006, vorwiegend wegen der zunehmenden Abholzung im Amazonasgebiet.

Die Regierung Bolsonaro wird für ihre Umweltpolitik international hart kritisiert. Dem rechtsradikalen Präsidenten wird vorgeworfen, systematisch Personal und Mittel von Umweltschutzbehörden zu kürzen und sich vor allem für die Interessen der im Amazonas aktiven Unternehmen einzusetzen. Seit Bolsonaros Amtsantritt im Jänner 2019 hat das brasilianische Amazonasgebiet jährlich rund 10.000 Quadratkilometer Baumbestand verloren. In den zehn Jahren zuvor waren es im Schnitt jährlich rund 6.500 Quadratkilometer.

USA wollen Methanemissionen verringern

Der US-amerikanische Präsident Joe Biden will heute, Dienstag, neue Pläne zur Reduktion des Methanausstoßes präsentieren, wie die New York Times berichtet. Bereits am Montag gab die US-Regierung bekannt, dass 70 Staaten sich dazu verpflichtet haben, den Ausstoß von Methan bis 2030 um mindestens 30 Prozent zu verringern. Methan ist neben Kohlendioxid das zweithäufigste Treibhausgas und ist für ein Viertel der derzeitigen Erderwärmung verantwortlich. Es verschwindet zwar schneller aus der Atmosphäre, wirkt sich aber kurzfristig stärker auf die Erwärmung der Atmosphäre aus. Das Gas entsteht unter anderem auf Mülldeponien, durch Viehhaltung aber auch bei der Förderung von Erdöl und -gas. (APA, 2.11.2021)