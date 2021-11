Daniel Barenboim wird das Neujahrskonzert 2022 zum dritten Mal dirigieren. Foto: imago images/ITAR-TASS

Wien – Vieles gerät in diesen Zeiten ins Wanken, doch das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker bleibt ein fester Anker. Am Mittwoch gab das Spitzenorchester nun bekannt, welche Werke es am 1. Jänner 2022 unter Daniel Barenboim, der zum dritten Mal am Neujahrskonzertpult steht, im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins spielen wird. Es wird eine bunte Reise mit sechs Premieren zu Heinzelmännchen, Nymphen und der Fledermaus – und ein bunter Programmstrauß, in dem Strauß dominiert.

Josef Strauß "Phönix-Marsch" (op. 105)

Johann Strauß "Phönix-Schwingen" (Walzer, op. 125)

Josef Strauß "Die Sirene" (Polka mazur, op. 248)

Joseph Hellmesberger "Kleiner Anzeiger" (Galopp, op. 4)

Johann Strauß "Morgenblätter" (Walzer, op. 279)

Eduard Strauß "Kleine Chronik" (Polka schnell, op. 128)

Johann Strauß "Die Fledermaus" (Ouvertüre)

Johann Strauß "Champagner-Polka" (op. 211)

Carl Michael Ziehrer "Nachtschwärmer" (Walzer, op. 466)

Johann Strauß "Persischer Marsch" (op. 289)

Johann Strauß "Tausend und eine Nacht" (Walzer, op. 346)

Eduard Strauß "Gruß an Prag" (Polka française, op. 144)

Joseph Hellmesberger "Heinzelmännchen"

Josef Strauß "Nymphen-Polka" (Polka française, op. 50)

Josef Strauß "Sphärenklänge" (Walzer, op. 235).

(APA, 3.11.2021)