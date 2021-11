Foto: APA / HANS PUNZ

Im Ministerrat wurde heute der ÖBB-Rahmenplan 2022-2027 beschlossen. Mit insgesamt 18,2 Milliarden Euro Bahn-Investitionen soll der Klimaschutz verstärkt werden und für die Kunden im Personen- und Güterverkehr bessere und schnellere Verbindungen zur Verfügung stehen. Das Infrastrukturprogramm wurde gegenüber 2020 um rund 700 Millionen Euro aufgefettet. Im Rahmen der "Digitalisierung der Schiene" werde das Mobilfunknetz entlang der Strecken verbessert und die Kundeninformation ausgebaut.

Folgende neue Projekte beinhaltet der ÖBB-Rahmenplan laut Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne): Die Finanzierung der Planung für die Zweigleisigkeit der Tullnerfelder Bahn zwischen Herzogenburg und St. Pölten, die Planungen für den zweigleisigen Ausbau der Strecke Werndorf-Spielfeld-Straß werden vorgezogen, der Ausbau der Pyhrnachse wird vorbereitet, gesichert sind nun auch die Planungen von Kirchdorf an der Krems bis Micheldorf.

Ein weiterer Fokus liege am Brenner-Nordzulauf als wichtiger Teil im Ausbau des Brenner-Korridors: Für den viergleisigen Ausbau zwischen Schaftenau und Knoten Radfeld (österreichischer Abschnitt) im Unterinntal ist nun die Finanzierung für den Bau hinterlegt. Einige Knotenbahnhöfe werden erweitert, um künftig zusätzliche bzw. längere Züge und mehr Fahrgäste aufnehmen zu können, wie z.B. Villach Hauptbahnhof, Ried im Innkreis, Innsbruck Hauptbahnhof oder Imst-Pitztal. Außerdem wird die Attraktivierung der Regionalbahnen und das Elektrifizierungsprogramm weitergeführt, so Gewessler.

Drei Milliarden für Südstrecke

Von den 18,2 Milliarden Euro an Investitionen geht der größte Teil in Reinvestitionen in Park & Ride und Lärmschutz (4,3 Milliarden Euro). 3,6 Milliarden Euro fließen in Bahnhofsausbauten, Terminals, Streckenneu- und ausbauten. 3,1 Milliarden Euro gehen in die neue Südstrecke, also Koralm- und Semmeringtunnel. 2,7 Milliarden Euro verschlingt der Brenner-Basistunnel samt Zulaufstrecken. Für die Elektrifizierung und die Streckenattraktivierung sind 2,5 Milliarden Euro vorgesehen, für die Sicherheit 2 Milliarden Euro. Zu den Investitionsausgaben kommen noch 3,9 Milliarden Euro für die Instandhaltung dazu.

Gewessler spricht von 15.000 Arbeitsplätzen

Für die Ostregion werden 6,9 Milliarden Euro an Investitionen fließen, nach Oberösterreich gehen 2,5 Milliarden Euro, für Salzburg 704 Millionen Euro. Die Steiermark erhält 3 Milliarden Euro, Kärnten 1,2 Milliarden Euro, Tirol wiederum 3,7 Milliarden Euro. Für Vorarlberg soll es 510 Millionen Euro geben. Laut Verkehrsministerium schafft bzw. sichert eine Milliarden Euro an Bauinvestitionen in die Infrastruktur 15.000 Arbeitsplätze.

Im Oktober 2020 wurde der Rahmenplan 2021 – 2026 der Öffentlichkeit präsentiert, damals waren 17,5 Milliarden Euro budgetiert. Nun betonte Gewessler im Pressefoyer nach dem Ministerrat, man stocke "das größte Bahnausbaupaket, das Österreich je gesehen hat" nochmals deutlich auf. Nach der Einführung des Klimatickets werde auch das Bahnangebot verbessert, so die Ministerin: "Das sind gute Nachrichten." (APA, 3.11.2021)