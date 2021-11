In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Freibeuter Film Foto: Freibeuter Film

Im repressiven Nachkriegsdeutschland wird Hans wegen seiner Homosexualität immer wieder eingesperrt. Im Gefängnis trifft er auf den verurteilten Mörder Viktor. Aus gegenseitiger Abneigung entsteht über die Jahre eine Liebe. Auf drei Zeitebenen erzählt über eine Periode von 24 Jahren, beschäftigt sich das deutschösterreichische Drama mit einem dunklen Kapitel der bundesdeutschen Justizgeschichte. Auch wenn das Totalverbot 1969 aufgehoben werden musste, blieb § 175 bis 1994 bestehen.

"Große Freiheit" feierte seine Weltpremiere in Cannes in der Sektion Un Certain Regard, wo er den Großen Preis der Jury erhielt. Zudem wurde er beim Filmfestival in Sarajevo als bester Film und mit dem CICAE Award ausgezeichnet. Der Darstellerpreis ging an Georg Friedrich.

Große Freiheit

D/A 2021, 116 Minuten

Regie: Sebastian Meise

mit Franz Rogowski, Georg Friedrich, Thomas Prenn, Anton von Lucke u.a.



Festival de Cannes

Un Certain Regard

Preis der Jury Foto: Freibeuter Film

Pressestimmen

"Sebastian Meise ist ein kleines Wunder gelungen. Was beginnt als Geschichte des Überlebens in einer feindseligen Umwelt, offenbart sich als episches, Jahrzehnte überspannendes Epos einer Sehnsucht." – Blickpunkt:Film

"Dieser Film braucht keine großen Worte, er braucht nur Franz Rogowski und Georg Friedrich." – Deutschlandfunk Kultur

"Intensiv, schockierend und wunderschön." – Hollywood Reporter

"Packend, einfühlsam und tief bewegend." – Variety

"Ein berührendes, starkes Drama und, ja, eine Liebesgeschichte." – Salon

"Ein großer Wurf." – Filmdienst

"Ein langsam schwelendes Drama, wunderbar gefilmt, mit einer Lichtsetzung, die an Vermeer und Rembrandt erinnert." – Screen Daily

"Emotional überwältigend." – Universal Cinema

Foto: Freibeuter Film

Gewinnen Sie Kinokarten für die Filmpremiere von "Große Freiheit":

Fr, 19. November 2021, 19:30 Uhr

Gartenbaukino

Parkring 12

1010 Wien

Bitte geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer an, da wir die Gewinner telefonisch verständigen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für die Teilnahme an der Filmpremiere ist ein 2G-Nachweis (geimpft oder genesen) erforderlich. Bei der Kartenabholung besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.

Annahmeschluss:

Mi, 17. November 2021, 11:00 Uhr

>>>Zum Gewinnspiel<<<