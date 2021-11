Die an die Chatsoftware erinnernde App lockt gutgläubige Nutzer in eine Falle

Die verlinkte Website des blauen Whatsapp-Messengers gibt bei kritischer Betrachtung auch Grund zur Skepsis. Foto: Computer Bild

SMS mit Falschinformationen und Links zu dubiosen Websites gab es in den vergangenen Monaten immer häufiger. Jetzt gibt sich eine neue Schadsoftware als Whatsapp-Update aus, das nicht nur das Logo Blau färbt.

Finger weg

Wie im Internetforum Reddit berichtet wird, werden immer mehr Menschen via SMS von der Schadsoftware eingeladen, ein angebliches Whatsapp-Update zu laden. Der Link führt natürlich nicht in den offiziellen Apple- oder Google-Store, sondern soll für den Download ebendieser Schadsoftware sorgen.

Die meisten Nutzer des Forums fanden schon vor dem Download schnell Hinweise, dass es sich bei dem "blauen Update" um Betrug handeln muss. So ist etwa das Wort Whatsapp in dem Link zur Fake-Website mit nur einem "p" geschrieben, das Logo ist zudem schlecht aufgelöst und die Grammatik nicht ganz korrekt. Deshalb sollte man in jedem Fall Abstand davon halten, den Link anzuklicken.

Bereits im April tauchte ein ähnlicher Fall im Netz auf, damals mit einer pinken Version der Chatsoftware. Auch hier wurde Schadsoftware auf das Smartphone geladen.

Bisher sind die Nachrichten nur in englischer Sprache verschickt worden. Foto: Reddit

Wie bei aktuellen SMS-Nachrichten, die auf ein verpasstes Paket hinweisen oder ähnliche Falschinformationen auf diese Weise an den Smartphone-Besitzer schicken, gilt immer, sich die Nachricht sehr genau durchzulesen. Meist findet man Tippfehler oder Links, die ebenfalls nicht den Wortlaut des angeblichen Absenders haben. Diese Links sollten in der Regel nicht angeklickt werden, da sie Tür und Tor für Schadsoftware öffnen könnten. (red, 4.11.2021)