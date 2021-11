Wie sie wurden, was sie sind. Mit "Arcane" aus der "League of Legends"-Serie hat Spieleentwickler Riot Games erstmals eine eigene Animationsserie im Angebot. Durch die Erfindung einer magischen Technologie eskalieren die Spannungen zweier Stadtstaaten.

Fernsehen

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Die Themen: Ein versperrter Durchgang in Wien-Ottakring erregt die Gemüter. / Ewiger Rechtsstreit am Dürrsee. / Hat eine Lärmschutzwand in Neulengbach den Verkehrslärm in Wahrheit verstärkt? Bis 18.20, ORF 2

20.15 SAMSTAGABENDSHOW

40 Jahre "Wetten, dass ..?" Waren das noch Zeiten! Als Familien sich geschlossen vor dem Fernseher trafen, um Thomas Gottschalk, "große Stars" und "irre Wetten" zu sehen, wie man das damals so nannte. 40 Jahre nach der ersten Show macht der langdienende Showmaster wieder den Zirkusdirektor, wieder nimmt die "Crème de la Crème" deutscher Unterhaltungskunst Platz auf der Wettcouch, zum Beispiel Helene Fischer und Udo Lindenberg sowie Abba-Hälfte Björn Ulvaeus und Benny Andersson. Wetten, dass das Spektakel nicht nur ein einziges Mal stattfindet? Topp, die Wette gilt! Bis 23.35, ORF 1

21.50 DOKUMENTATION

Verwüstet, zerstört, entrechtet: Das Novemberpogrom 1938 Die Dokumentation erzählt den Exzess der Gewalt im November 1938 aus der unmittelbaren Sicht von Augenzeugen. Der Schauspieler Günter Lamprecht geriet als achtjähriger Schüler in Berlin in den Strudel der Ereignisse. Er war Sohn eines überzeugten SA-Mannes. Ein Schulfreund stiftete ihn dazu an, mit ihm das Geschäft eines Tabakhändlers in der Nachbarschaft zu plündern. Bis 22.40, ORF 3

22.20 POLITTHRILLER

Das Ende der Wahrheit (D 2018, Philipp Leinemann) Martin Behrens ist ein durch und durch pragmatischer Experte für Zentralasien beim Bundesnachrichtendienst. Als seine Freundin, eine Journalistin, bei einem Terroranschlag stirbt, kommt er fragwürdigen Machenschaften auf die Spur, in die auch sein Arbeitgeber verwickelt ist. Thriller mit Ronald Zehrfeld in der Hauptrolle. Bis 0.15, Servus TV

23.55 DENKMAGAZIN

Streetphilosophy: Esoterik – Stell dich dem Übernatürlichen! Straßenphilosoph Jan Kawelke dieses Mal zu Fragen über die Sehnsucht nach Göttern, Geistern, Engeln und Energien. Bis 0.25, Arte







Streaming

DROGENBOSS

Narcos: Mexico Miguel Félix Gallardo trug zu Zeiten seines Wirkens den Beinamen "Jefe de Jefes", er war Mitbegründer des berüchtigten Guadalajara-Kartells. 1989 wurde Gallardo verhaftet und zu 40 Jahren Haftstrafe verurteilt. Sich selbst bezeichnet er als unschuldig. Die dritte Staffel zeigt das Gegenteil. Netflix

MORAL UND RECHT

Ferdinand von Schirach: Glauben Die Seriennacherzählung der Wormser Prozesse in den 1990er-Jahren um falsche Anschuldigungen wegen Kindesmissbrauchs gerät etwas zu dialoglastig. Sehenswert: Peter Kurth als ausgefuchster Anwalt. Mehr zur Serie finden Sie hier. RTLplus

ANIME

Arcane Von den Freundinnen und Freunden des Gaming-Universums League of Legends mit Spannung erwartet: Mit den animierten Abenteuern der Schwestern Vi und Jinx hat Spieleentwickler Riot Games nun erstmals seine eigene Animationsserie im Angebot. Die Story: Wie sie wurden, was sie sind. Netflix

KOMÖDCHEN

Warten auf’n Bus Ronald Zehrfeld, Felix Kramer und Jördis Triebel warten auf den Bus. Nicht nur. Die drei sind langzeitarbeitslos und quasseln über Gott, Welt, Leben und Liebe. Und "üwa die Balina" – denn von da sind sie unüberhörbar her. ARD Mediathek