Kontra

von Ljubiša Tošic

Wer die sehr erschütternde Ehre hatte, kaum einen Meter von Barde Michael Jackson entfernt zu erleben, wie dieses außerirdische Gesicht zu den Anwesenden seiner CD-Party "I thank you all, I love you all" piepste, um hernach in der Dunkelheit zu verschwinden – der hat für alle Zeit auf Erden die Lust am Festhalten von Nähe zu Stars verloren.

Wir unbedeutenden Erdenwürmer des Alltags, die zu den Giganten unserer Epoche hinaufblicken, tragen nämlich große Verantwortung. Der Mensch ist für Ausmaße an Erfolg und Bekanntheit, wie sie "Wacko Jacko" erleben musste, ja nicht gebaut. Siehe auch Elvis oder Monroe. Mit unserer Gier nach Nähe bereiten wir den echten Promis die Hölle auf Erden. Das erkämpfte Selfie ist dabei der ultimative Gewaltakt gegen die letzten Reste von Freiheit und Anonymität der Promiexistenz.

Gleichzeitig begibt sich der Selfiejäger in Bereiche der Selbstdemütigung. Nie wird er, wenn er ehrlich ist, seiner Kläglichkeit stärker gewahr als im Moment der Scheinnähe zum Starobjekt. Lasst sie in Ruhe! Bewundert sie aus der Ferne! Werdet endlich selbst bedeutend! (RONDO exklusiv, 14.11.2021)