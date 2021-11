Der Preis für einen Bitcoin stieg zwischenzeitig auf 68.564 Dollar. Die Digitalwährung zog seit dem Jahrestief im Juli um rund 130 Prozent an

Bitcoin hat einen neuen Rekordwert erreicht. Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo

Frankfurt am Main – Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin hat ihren Höhenflug fortgesetzt. In der Nacht auf Dienstag stieg der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp erstmals über 68.000 Dollar auf bis zu 68.564 Dollar (59.214 Euro), bevor er wieder etwas nachgab. Mit dem Rekord setzt der Bitcoin seine Rallye der vergangenen Wochen fort, seit dem Jahrestief im Juli zog er um rund 130 Prozent an.

Seit Ende 2020 summiert sich das Plus damit auf circa 850 Prozent. Der Marktwert des Bitcoin lag zuletzt bei knapp 1,3 Billionen Dollar. Auch die Kurse anderer Digitalwährungen wie Ether und Binance Coin legten zu. Profitiert haben die meisten zuletzt von der guten Stimmung an den Aktienmärkten. Da Kryptowährungen als äußerst riskante Geldanlagen gelten, schwankt ihr Kurs häufig mit der allgemeinen Börsenstimmung. (APA, dpa, 9.11.2021)