1936 in Hollywood geboren, begann die Karriere von Dean Stockwell bereits mit sieben Jahren.

Der mehrfach Oscar- und Emmy-nominierte Schauspieler Dean Stockwell ist am Sonntag gestorben, wie seine Familie nun bekanntgegeben hat. Der 85-Jährige sei friedlich eingeschlafen, hieß es in US-amerikanischen Medien am Dienstag. Bekannt wurde Stockwell mit der Rolle des Admirals Al Calavicci in der TV-Serie Quantum Leap (dt.: Zurück in die Vergangenheit). Außerdem spielte er in bekannten Filmen wie Wim Wenders' Paris, Texas, Francis Ford Coppolas Romanverfilmung Der Regenmacher sowie in Blue Velvet von David Lynch mit.

1936 in Hollywood geboren, begann seine Karriere bereits mit sieben Jahren. So trat er schon als Kind in Theaterstücken am Broadway mit Größen wie Frank Sinatra oder Gene Kelly auf. Als junger Erwachsener war er in Sons and Lovers und Long Day's Journey Into Night neben Katharine Hepburn zu sehen. Für seine Leistung im Film Der Zwang zum Bösen erhielt Stockwell beim Filmfestival von Cannes 1959 den Darstellerpreis.

Insgesamt war er zwischen 1945 und 2015 in über 200 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. 2015 zog sich der Schauspieler schließlich aus Film und Fernsehen zurück und begann unter seinem vollen Namen Robert Dean Stockwell eine Karriere als bildender Künstler. Stockwell hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. (red, 9.11.2021)