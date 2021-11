Besitzen Sie schon das neue Abba-Album? Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)

Wenn Abba in den Charts und samstagabends bei Thomas Gottschalk in "Wetten Das" zu Gast sind, dann muss man wohl in den 80er-Jahren sein. Doch durch einen augenscheinlichen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum sind diese beiden Ereignisse tatsächlich im Herbst 2021 zusammengefallen.

Vierzig Jahre hat es gedauert, doch nun brachten Agnetha, Benni, Björn und Anni-Frid mit "Voyage" ein neues Album heraus. Im STANDARD heißt es dazu: "Voyage ist ein klassisches Album: zehn Songs – und nur Abba-Musik. Kein Andienen an Moden, Trends, keine Remixe von David Guetta, kein Auto-Tune-Gesäusel, keine hochgepitchten EDM-Eruptionen. Das setzten sie sich als Vorgabe: Das Neue sollte wie Abba klingen, und das tut es. Und so zeitlos wie ihre Klassiker wirken vor allem die Uptempo-Nummern." Auch dem "Rolling Stone Magazine" gefällt es, "das Album war die 40-jährige Wartezeit wert". Weniger begeistert ist hingegen der britische "Guardian", der knapp titelt: "No thank you for the music". Wie auch immer, den Fans scheint es zu gefallen, in Großbritannien ist Abba auf dem besten Weg zum zehnten Nummer-eins-Album ihrer Geschichte. Und auch im STANDARD-Forum stößt die Neuerscheinung auf Zustimmung:

Was sagen Sie zu "Voyage"?

Wie haben Sie abgestimmt? Kann "Voyage" mit den bisherigen Abba-Alben mithalten? Welcher Song gefällt Ihnen besonders gut und welcher eher nicht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 11.11.2021)