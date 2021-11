Die COP 26 dauert offiziell noch bis Freitag. Foto: Reuters

Ein Reporter der britischen BBC fand am Dienstagabend ein ungewöhnliches Bild für die politischen Verhandlungen in Glasgow. Der Weg zu einer Abschlusserklärung bei der Weltklimakonferenz sei wie ein Schachspiel – in mehreren Dimensionen und mit Spaghetti statt Figuren. Was der Journalist sagen wollte: Es gilt unzählige Interessen zusammenzubringen. Dass beim Klimagipfel unterm Strich eine Einigung erreicht wird, mit der alle Parteien leben können und die gleichzeitig auch in Sachen Klimapolitik ambitioniert genug ist, ist alles andere als selbstverständlich.

Wie eine Einigung aussehen könnte, steht jedenfalls seit der Nacht auf Mittwoch fest. Die britischen Ausrichter der Konferenz legten einen ersten Entwurf für die politische Abschlusserklärung vor. Darin werden die Staaten aufgerufen, den Ausstieg aus Kohle zu beschleunigen und Subventionen für fossile Energieträger wie Öl oder Gas zu streichen. Um das Pariser Klimaziel von höchstens plus 1,5 Grad im Vergleich mit der vorindustriellen Zeit noch erreichen zu können, müsse der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase schnell, stark und nachhaltig sinken, heißt es. Die Rede ist von einer Reduktion um 45 Prozent bis 2030 auf netto Null zur Jahrhundertmitte.

Kritik von Greenpeace

Aktivisten zeigen sich erfreut, dass im Entwurf überhaupt von fossilen Energien die Rede ist. Jetzt gehe es bei den Verhandlungen darum, dass sie nicht wieder aus dem Papier gestrichen werden, heißt es. In Summe kritisiert etwa Greenpeace den Entwurf allerdings als viel zu ambitionslos. Jennifer Morgan, Chefin der Organisation, nannte den Plan eine höfliche Bitte an Staaten, "vielleicht, wenn möglich" im nächsten Jahr mehr zu tun. "Die Verhandler sollten gar nicht erst darüber nachdenken, diese Stadt zu verlassen, ohne einen Deal geschlossen zu haben, der den Herausforderungen gerecht wird", sagte sie.

Gleich am Fluss Clyde in Glasgow findet die Weltklimakonferenz statt. Foto: Reuters

Der Entwurf betont, wie wichtig die Finanzierung der globalen Anstrengungen nicht nur im Kampf gegen den Klimawandel ist. Es brauche auch Geld für die Anpassung von Gesellschaften an die Klimawandelfolgen. Allerdings fehlen "echte Zahlen" und ein Finanzplan, kritisiert Greenpeace-Chefin Morgan. Das Kapitel über Klimahilfen müsste hunderte Milliarden Dollar vorsehen, fordert sie.

Zwar ist in dem Kapitel von 100 Milliarden Euro an Klimahilfen von reichen an ärmere Länder die Rede. Dabei geht es allerdings nicht um neue Mittel. Bereits 2009 in Kopenhagen haben die Industriestaaten dieser Welt zugesagt, ab 2020 insgesamt 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr an Klimafinanzierung zu mobilisieren. Im Mittwochfrüh vorgelegten Entwurf wird "mit Bedauern" festgehalten, dass diese Zusagen noch nicht eingehalten worden sind. Und dass es mehr als 100 Milliarden Dollar pro Jahr brauche. Die Industriestaaten wollen ihren Verpflichtungen ab 2023 nachkommen. Das begrüßt der Entwurf für die Abschlusserklärung. Er betont aber auch, dass es besser wäre, wenn das Geld früher fließen würde.

Am Mittwoch ging es abseits der politischen Verhandlungen auf der COP 26 um das Thema Verkehr. Foto: AP

Gewessler verhandelt

Fakt ist, dass der Punkt Klimafinanzierung zu den heikelsten auf der Agenda der Verhandler gehört, die COP 25 vor zwei Jahren in Madrid brachte diesbezüglich keine konkreten Ergebnisse. Ein anderer Knackpunkt ist grenzüberschreitender CO2-Handel. Dazu gehört auch die Frage der Berichterstattung über CO2-Emissionen vonseiten der Staaten. Für die Europäische Union verhandelt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) den Themenblock Marktmechanismen.

Ökonomen fordern etwa immer wieder, dass es einfache und einheitliche Standards für die Messung von CO2-Ausstoß brauche. Man müsse wissen, wo genau wie viele Tonnen CO2 emittiert werden. Je komplexer die Meldung, desto einfacher sei Greenwashing. (Aloysius Widmann aus Glasgow, 10.11.2021)