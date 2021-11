PRO: Notarzt Mückstein gefragt

In vielen Aspekten erinnert die Explosion der Zahlen der Corona-Infizierten an die Abläufe vor einem Jahr. Im Oktober 2020 gab es Landtagswahlen in Wien, heuer in Oberösterreich. Beide Male überboten sich Parteien in Bund und Ländern im Wahlkampf im Wettbewerb dahingehend, wer die besseren Konzepte gegen die Pandemie habe, wer die "einzig richtigen" Maßnahmen gefordert oder abgelehnt hat.

Blöderweise wurde dabei übersehen, was sich – damals wie heute – in anderen Staaten schon Monate davor abgezeichnet hatte, woraus Österreich hätte lernen können: der entscheidende Moment entschlossenen Handelns.

Im Vorjahr zögerte die Regierung viel zu lange, die Dynamik der (zweiten) Infektionswelle etwa durch Schließung von Schulen und Geschäften oder das Verbot von Kulturveranstaltungen zu brechen. Erst als bei 10.000 Infektionen pro Tag das Spitalswesen zu kippen drohte, kam es dazu.

Jetzt ist es wieder so weit. Zwar ist die Gefahr, dass wieder Tausende in kurzer Zeit sterben, geringer, weil sechs von zehn Bürgern geimpft sind. Aber das mutierte Deltavirus ist viel ansteckender. Und es wird auch von Geimpften übertragen. 2G und Testen, Testen, Testen reichen nicht. Bei drei Millionen Ungeimpften ist das Risiko des Kollabierens von Spitälern hoch. Die Regierung muss rasch und hart zupacken, Lockdowns verhängen, Kontakte reduzieren. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, praktischer Arzt, ist politisch als Notarzt gefordert. (Thomas Mayer, 11.11.2021)