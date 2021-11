Foto: Noodles Agency / Adverserve / Österreich Werbung

Wien – Die Österreich Werbung war zusammen mit dem STANDARD, der Noodles Agency und der Digital-Agentur Adverserve an der Entwicklung einer innovativen Plattform für die Automatisierung im Print-Anzeigenvertrieb beteiligt. In der Pilotphase wurde die erste programmatische Printanzeige im STANDARD geschaltet.

"Werbung völlig automatisiert und zeiteffizient schalten mit Programmatic Advertising": Was im digitalen Marketing schon lange Standard ist, sei jetzt auch für Print-Anzeigen möglich, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. So ermögliche die neue Plattform programmatic-print.io die programmatische Schaltung von Print-Sujets. Dadurch könnten Unternehmen für den Einkauf von Anzeigenflächen "schnell relevante Medien finden und Medienhäuser ihre freien Anzeigeflächen offen und transparent anbieten".



Die programmatische Werbebuchung sei bereits in einer Reihe von Medien etabliert, etwa bei Out-of-Home-, Audio- oder Display-Werbung. Print war bisher eine der letzten Werbeflächen, in der keine programmatischen Schaltungen stattfanden. (red, 11.11.2021)