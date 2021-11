Mehr als eine Milliarde Euro wurden der ÖBB Infrastruktur AG vom Bund zuviel ausgezahlt. Der Rechnungshof rät, das Geld zurückzufordern. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Finanz- und Verkehrsministerium haben zu viel Geld an die ÖBB ausgezahlt. Die Überzahlung ist auf zu hoch ausbezahlte Zuschüsse zurückzuführen, teilte der Rechnungshof (RH) heute, Freitag, mit. Investitionsvorhaben konnten nicht im vollen Umfang umgesetzt werden. Und: Meistens verzichtete das Verkehrsministerium auf eine Gegenverrechnung. Geprüft wurde der Zeitraum 2015 bis 2019.

Zur Vorgeschichte: Im Zuge seiner Überprüfung des Bundesrechnungsabschlusses 2019 hat der Rechnungshof herausgefunden, dass die ÖBB-Infrastruktur AG, kurz ÖBB Infra, eine Teilgesellschaft der ÖBB-Holding AG, in ihrem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 eine Verbindlichkeit in der Höhe von rund 1,147 Milliarden Euro aus den Vorjahren gegenüber dem Bund aufwies, dass die ÖBB Infra also dem Bund Geld schuldet. Dies hat den Rechnungshof zur Prüfung "Zuschussverträge zur Finanzierung der Schieneninfrastruktur der ÖBB" veranlasst.

Verkehrsministerium zahlte der ÖBB zuviel aus

Die ÖBB Infra erstellte jährlich einen Rahmenplan, dieser wurde jedoch nicht jährlich vom Ministerrat genehmigt. Daher behielt der Rahmenplan der Vorperiode seine Gültigkeit. Auch die Zuschussverträge wurden im überprüften Zeitraum nicht jährlich abgeschlossen.

Die Konsequenz: Das Verkehrsministerium leistete die Zahlungen auf Basis der in der vorigen Periode abgeschlossenen Zuschussverträge. Das Ministerium habe seinen Zuschussverträgen mit der ÖBB Infra regelmäßig überhöhte geplante Mittelerfordernisse zugrunde gelegt, kritisiert der Rechnungshof.

Jetzt soll die ÖBB das Geld zurückzahlen

Weil weniger ausgegeben wurde als es die Pläne vorsahen, sammelten sich bis Ende 2019 1,147 Milliarden Euro Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund an. Diese wurden zinsenfrei im Unternehmen belassen. Der Rechnungshof empfahl dem Verkehrs- und Finanzministerium, die vorgesehenen Rückzahlungen der rund 1,147 Milliarden Euro nun dementsprechend bei der ÖBB Infra einzufordern. Laut Finanzministerium ist eine Rückzahlung im Gange, berichtet der Rechnungshof.

Sicherheitsrelevante Vorfälle stiegen im Untersuchungszeitraum

In den Zuschussverträgen sei auch die Verbesserung der Sicherheit der betriebenen Schieneninfrastruktur zu regeln. Wird eine Obergrenze für "sicherheitsrelevante Vorfälle" überschritten, muss die ÖBB Infra gemäß Zuschussvertrag eine Ausgleichszahlung an den Bund leisten. Erfasst werden alle sicherheitsrelevanten Vorfälle unabhängig davon, ob sie einen Schaden zur Folge haben.

Von 2015 bis 2019 meldete die ÖBB- Infra 8.927 sicherheitsrelevante Vorfälle. Davon hatte sie 15 Prozent – also 1.301 Fälle – zu verantworten. In zehn Fällen kamen Personen zu Schaden, wobei in drei Fällen Reisende betroffen waren. 713 Mal wurden Sachschäden verzeichnet. 85 Prozent dieser Vorfälle betrafen Entgleisungen, Kollisionen sowie die Beeinträchtigung des sicheren Betriebs durch schwere Mängel an technischen Einrichtungen und Schienenfahrzeugen. Im Prüfzeitraum stieg die Anzahl der gemeldeten sicherheitsrelevanten Vorfälle. Der Rechnungshof empfiehlt, Maßnahmen zu entwickeln, um die sicherheitsrelevanten Vorfälle zu verringern. (APA, red, 12.11.2021)