Ludwig: "Es geht um Menschenleben"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig appelliert an die ÖVP in Bund und Ländern, ihre Position in der Pandemiebekämpfung zu überdenken. Einen Lockdown für alle hält er für möglich, über eine Impfpflicht müsse man gründlich diskutieren