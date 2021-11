Foto: Polizei Wien

Offenbar werden in diversen Gruppen des aus Russland stammenden Messenger-Dienstes Telegram Videos geteilt, die den vermeintlichen Einsatz der Spezialtruppe Wega beim Überprüfen der 2G-Regeln im Rahmen der Coronapandemie zeigen. Die Polizei Wien nimmt die Darstellungen zum Anlass, um den Gerüchten am Sonntag in einem Tweet zu widersprechen: Das Video des Wega-Einsatzes werde aus dem Kontext gerissen, heißt es.

Demnach sind in dem besagten Video sehr wohl Beamte der Wega sichtbar, allerdings unterstützen sie im vorliegenden Fall bei der Durchsetzung eines Festnahmeauftrags. Die Wega führe hingegen keine 2G-Kontrollen durch, schreibt die Polizei Wien. Ergänzend dazu kommentierte das Twitter-Team auch diverse Tweets, mit denen das Video auf Twitter geteilt wurde.

Im Rahmen der Pandemie haben Verschwörungserzählungen Hochsaison. So wurde vergangene Woche das Gerücht verbreitet, dass Pfizer-CEO Albert Bourla verhaftet worden sei – damit sollte der entsprechende Corona-Impfstoff in Verruf gebracht werden. (red, 14.11.2021)