Wunderlampe

Aladins neueste Wunderlampe fürs Homeoffice kann flackern wie eine Kerze und tönen wie ein Orchester. Dabei kommt der überraschend kompakte Bluetooth-Lautsprecher Sony LSPX-S3 (349 Euro) mit integriertem warmem Licht sogar ganz ohne Kabel aus. Geladen wird der Akku dieses gläsernen Hochtonlautsprechers für kristallklare Sounds über die schnelle USB-C-Schnittstelle, bis zu acht Stunden trällert die Lautlampe dann, wo auch immer man möchte. Wer will, kann mit einem zweiten Exemplar ein echtes Stereopaar schaffen, gesteuert wird die dezente Anlage per App. (Sascha Aumüller)

Retro-Knipser

Wer zuletzt die Neuauflage von Wetten, dass..? eingeschaltet hat, kennt das: Mit einem Knips waren Thomas Gottschalks blöde Sprüche, aber auch diese kuschelig-kindlichen Erinnerungen an jene endlosen Samstagabende vor dem Fernseher wieder da. Die Mehrwegkamera von Agfa (39 Euro) schafft im besten Fall, ähnliche Sentimentalitäten wachzuknipsen. Das Kunststoffgehäuse (gibt es auch in Rot und Schwarz) erinnert an die 1970er – und ja, Filme einlegen muss man auch. Eignet sich bestens dazu, der Generation Z zu vermitteln, wie man Fotos ohne Handy gemacht hat, damals. (Anne Feldkamp)

Gusseisenformidabel

Erdäpfel im offenen Feuer zu braten ist immer eine etwas heikle Angelegenheit. Puristen werfen die Knollen, so wie sie sind, ins Feuer, andere wickeln sie in Alufolie. Dabei besteht immer die Gefahr, dass die Dinger verkohlen. Sicherer bzw. umweltfreundlicher geht’s mit dem Petromax Kartoffelbräter (59,99 Euro). Das Behältnis in die Glut stellen und abwarten. Auch Fisch, Fleisch, Gemüse garen in der geschlossenen Gusseisenform, ohne auszutrocknen, und bekommen dabei den typischen Röstgeschmack. Ein Kippriegelmechanismus verschließt die Form sicher. Funktioniert auch im Backofen. (Markus Böhm)

Hot Stuff

De’Longhi ist vor allem für seine Kaffeemaschinen bekannt. Doch das italienische Unternehmen bietet auch Lösungen bei klammen Fingern und ins Mark gedrungener Kälte. Die Rede ist aber nicht von einer Tasse heißem Cappuccino. Schneller und zuverlässiger wärmt der Capsule Desk Tischschnellheizer (49,99 Euro). Er ist speziell für den Einsatz auf dem Schreibtisch gedacht. Die Leistung von maximal 350 Watt und das bewegliche Frontgitter zur Anpassung der Wärmeströmung machen ihn zum idealen Begleiter im frostigen Großraumbüro oder Homeoffice. (Michael Steingruber)

Viren-Leuchte

Es ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, was es mit dieser futuristischen Säule samt Rollen auf sich hat. Bei der Lumeelamp Sterilizer Dual (ab 499 Euro) handelt es sich um ein Gerät in Sachen großflächiger Desinfektion und Beseitigung von Sars-CoV-2 sowie anderen Viren, Bakterien, Keimen und Pilzen. Die Lumeelamp wirkt, so erklärt der Pressetext, auf Basis von jenem UV-C-Licht, das auch in Operationssälen, bei der Wasseraufbereitung und in der Lebensmittelindustrie zur Desinfektion eingesetzt wird. Jetzt gibt es den Virenkiller auch für private Räume. (Michael Hausenblas)

(RONDO, 29.11.2021)