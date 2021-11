Einen Besuch wert: die Burgruine Aggstein in der Wachau. Foto: getttyimages/istockfoto/FotoGablitz

Der Weg schlängelt sich den Berg hinauf, durch die hohen Bäume des Dunkelsteinerwaldes hindurch. Eine Kurve noch, dann lichtet sich der Wald – und man ist vor der imposanten Ruine Aggstein angekommen. Die alten Gemäuer der einstigen Raubritterburg erzählen von längst vergangenen Zeiten, über steile Treppen geht es hoch hinauf auf Türme und Mauern, von denen man einen weiten Blick auf das Wachauer Donautal genießen kann. Nicht ohne Grund gehört die Burg zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Niederösterreichs.

Das ist nun einmal einer der Vorteile, in Österreich zu leben: Egal welche Gemeinde man seine Heimat nennt, das nächste Schloss oder die nächste Burg ist nicht weit entfernt. Und was früher Wehranlage oder adeliger Familiensitz war, ist heute ein perfektes Ausflugsziel für historisch und kulturell Interessierte, jung und alt. Von der Feldkircher Schattenburg, dem Schloss Ambras in Innsbruck, der Riegersburg in der Steiermark, der Kärntner Burg Hochosterwitz, dem Schloss Schönbrunn in Wien oder der Burg Forchtenstein im Burgenland – es gibt hunderte über die Bundesländer verteilte Burgen, Schlösser und Ruinen, die nur darauf warten, besucht zu werden.

Welche Burgen und Schlösser können Sie für einen Besuch empfehlen?

Was gefällt Ihnen dort besonders gut? Welche auch weniger bekannten Burgen und Schlösser sollte man kennenlernen? Für welche Region suchen Sie nach Tipps? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 17.11.2021)