Der Andrang zu den beliebtesten Zeiten soll reduziert werden, gleichzeitig sollen die Randzeiten an Attraktivität gewinnen. Das ist das Ziel von "Dynamic Pricing". Foto: Getty Images/iStockphoto

Bad Gastein/Sölden – Was in der Schweiz seit wenigen Jahren erfolgreich praktiziert wird, findet in der heurigen Wintersaison vereinzelt auch in österreichischen Skigebieten Einzug: die flexible Preisgestaltung. Die Gasteiner Bergbahnen haben am Dienstag ihr "Dynamic Pricing" vorgestellt, bei dem sich Frühbucher einer Tageskarte rund 20 Prozent des Preises sparen können. Auch in zumindest zwei Tiroler Skigebieten wird heuer die flexible Preisgestaltung eingeführt.

Spitzenzeiten reduzieren

Ziel der neuen Tarifgestaltung sei eine gezielte Lenkung der Besucherströme, begründete Bergbahnen-Vorstand Franz Schafflinger: Der Andrang zu den beliebtesten Zeiten soll reduziert werden, gleichzeitig sollen die Randzeiten an Attraktivität gewinnen. Begonnen wird dieser Umstieg heuer mit einem vergleichsweise kleinen Besuchersegment, den Tagesgästen – das ist ein Fünftel der gesamten Wintersportler auf den Skipisten des Gasteinertales. Online-Frühbucher können die Tagestickets ab 47,50 Euro erwerben, an der Tageskasse kosten sie je nach Saison bis zu 63,50 Euro. Je näher der Gültigkeitstag rückt, desto geringer fällt die Ermäßigung aus. Parallel dazu bieten die Bergbahnen eine Art Stornoversicherung an: Um zwei Euro kann eine Geld-zurück-Garantie bis zum Gültigkeitstag erworben werden.

Das langfristige Ziel der dynamischen Preisgestaltung ist eine bessere Verteilung der Wintersportler sowohl innerhalb eines Tages als auch über die Saison. "Dafür müssen wir den Andrang zu den Spitzenzeiten reduzieren, die Attraktivität der restlichen Angebote erhöhen und vor allem bekanntmachen. Kurz gesagt: Wer den Spitzenzeiten ausweicht, profitiert von attraktiven Preisvorteilen", so Bergbahnen-Vorstand Wolfgang Egger. Nach der ersten Saison soll das neue Tarifmodell evaluiert werden, danach ist ein weiterer Ausbau des Systems geplant, etwa mit unterschiedlichen Preisen für bestimmte Zeit-Slots.

Zumindest zwei weitere Skigebiete in Österreich bieten in diesem Winter ähnliche Modelle an, und zwar Obergurgl-Hochgurgl und Sölden in Tirol. (APA, 17.11.2021)