So sah der Herbst der STANDARD-Community aus – viel Freude damit!

An Tagen wie diesen, wenn die ernsten Schlagzeilen überwiegen, ist es wichtig, auch die schönen Seiten des Lebens im Auge zu behalten. So wollten wir uns gerne – auch wenn die Tage nun schon grauer werden – gemeinsam mit Ihnen an schönen Anblicken des fotogenen Herbstes erfreuen, den wir schon fast hinter uns haben. Die STANDARD-Community enttäuschte nicht, zahlreiche Fotos trudelten ein – genug für mindestens zwei Community-Ansichtssachen! Vielen Dank für die schönen Fotos!