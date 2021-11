Benedikt Fuchs wird Chefredakteur des ORF-Landesstudios Niederösterreich. Foto: ORF/Hubert Mican

St. Pölten – Benedikt Fuchs ist ab 1. Jänner 2022 neuer Chefredakteur des ORF-Landesstudios Niederösterreich. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat ihn laut einer Aussendung in Abstimmung mit dem designierten Generaldirektor Roland Weißmann dazu bestellt. Fuchs arbeitet derzeit als Leiter der Kulturredaktion in St. Pölten und als Landesstudio-Koordinator in der Generaldirektion. Der 34-Jährige folgt auf Robert Ziegler, der künftig als ORF-Landesdirektor für Niederösterreich agiert.

Die Bestellung erfolgte auf Vorschlag von Landesdirektor Norbert Gollinger und dessen Nachfolger Ziegler, der zudem "Niederösterreich heute"-Moderatorin Claudia Schubert als Vize-Chefredakteurin einsetzt. "Ich freue mich auf die Herausforderung das Team zu leiten, in dem ich seit 14 Jahren mitarbeite und das ich sehr schätze", wurde Fuchs zitiert. Für die kommenden Jahre wolle er mit bewährten Formaten, aber auch mit neuen digitalen und multimedialen Programmideen alle Generationen in Niederösterreich ansprechen.

Lobeshymnen des ORF

Wrabetz erachtet Fuchs als "hervorragenden Redakteur, der auch schon im Landesstudio wichtige Funktionen innehatte". "Benedikt Fuchs vereint journalistische Kompetenz, jugendliche Innovationskraft und Führungserfahrung und ist damit die perfekte Wahl", freute sich Weißmann auf die künftige Zusammenarbeit. Ziegler fiel Fuchs' "Innovationsgeist, journalistisches Können und ausgeprägte Teamfähigkeit" auf. Besonders wichtig seien jedoch seine "Kompetenzen im Digitalbereich für die zukünftige Entwicklung des ORF Niederösterreich".

Fuchs wurde 1987 in Wien geboren und wuchs in Purkersdorf in Niederösterreich auf. Er studierte Politikwissenschaften und Theater-, Film- und Medienwissenschaften und dockte bereits in seinen frühen Zwanzigern als multimedialer Redakteur im ORF-Landesstudio Niederösterreich an. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Chef vom Dienst für "Niederösterreich heute" und stv. Online-Chef agierte er bis dato als Redakteurssprecher und Leiter der Kulturredaktion in St. Pölten. (APA, 19.11.2021)