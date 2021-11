PRO: Nicht noch mehr schaden

von András Szigetvari

Wir stehen vor einem großen Problem, so viel steht fest. Die Corona-Inzidenzen steigen, das Land steuert wieder mit einem Lockdown dagegen. Aber diesmal wird in den Schulen für all jene, die das wollen, regulärer Unterricht angeboten. Und das ist gut so.

Der Kampf gegen die Pandemie wurde schon zu oft auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. Ein Volksschüler in der dritten Klasse hat noch kein normales Schuljahr erlebt, 39 Wochen waren die Schulen seit Pandemiebeginn ganz oder teilweise zu. Das ist unverhältnismäßig. Ja, schwere Corona-Erkrankungen bei Kindern kommen vor, auch Long Covid und die gefährliche Multi-Entzündungserkrankung PIMS. Laut einer aktuellen Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie sind diese Fälle aber derart selten, dass sie nicht als Argument für "schwerwiegende und schädliche Eingriffe in den Alltag von Kindern herhalten" können.

Schulschließungen sind solche schädlichen Eingriffe. Viele Kinder lernen im Distance-Learning weniger, haben kaum Sozialkontakte. Jene, die hinterherhinken, fallen weiter zurück.

Ehe wir Schulschließungen diskutieren, sollten alle weniger schädlichen Maßnahmen ausgeschöpft sein. Das sind sie noch nicht, Stichwort flächendeckendes Homeoffice. Deshalb sollen Schulen offen bleiben, zumindest für jene, die wollen. Umso mehr, als viel getestet wird und es Impfungen für alle ab zwölf gibt – in einigen Bundesländern auch für Jüngere. (András Szigetvari, 23.11.2021)