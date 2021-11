Es ging gut los Anfang des Jahres. "2021 is the Year of the Menicure", schrieb das Magazin "Esquire". Untertitel: "Do you even polish, bro?" Einige Männer haben nämlich erkannt, dass die Gestaltung von Fingernägeln eine feine Sache ist: Farbige Nägel machen nicht nur Laune und glänzen auf der Social-Media-Plattform Instagram, das Pinseln kann auch so manche Yoga-Stunde und sicher einige Hosenkäufe ersetzen. Die Nägel zu lackieren kommt einer Meditation gleich. Gleichzeitig lenken bunte Fingernägel davon ab, wenn ein Outfit in die Verlängerung geht. Lockdown Nummer vier dürfte also allen, die den farbigen Lack noch nicht als künstlerisches Ausdrucksmittel entdeckt haben, in die Hände spielen.

Dabei gibt es Vorbilder zuhauf, vor allem in der Popkultur: Lou Reed und David Bowie lackierten sich die Nägel bereits in den 1970ern, Kurt Cobain posierte gern mit abgesplittertem Lack. Nun aber hat eine neue Generation ihre Nägel entdeckt: US-Rapper Lil Nas zum Beispiel nimmt kaum einen öffentlichen Termin wahr, ohne die Fingernägel in Farbe getaucht zu haben. Lars Eidinger sagte irgendwann einmal, angemalte Fingernägel seien "der Grad an Exaltiertheit", den er sich erlaube.

Mittlerweile sollten sich solche Aussagen erübrigt haben: Der Gebrauch von Nagellack ist unter Männern weitaus selbstverständlicher geworden. Zeitgemäßer klingt da schon Marc Jacobs: "Nagellack ist für Männer das passende Finish für den perfekten Look", erklärte der Designer, der schon lange mit gutem Beispiel vorangeht.

Rapper Lil Nas gehört zu jenen Männern, die den Nagellack als künstlerisches Ausdrucksmittel entdeckt haben. Foto: EPA/NINA PROMMER

Das Potenzial der neuen pinselschwingenden Zielgruppe hat natürlich auch die Industrie erkannt. Das französische Modehaus Chanel bewirbt seit vergangenem Jahr mit der Kosmetiklinie "Boy de Chanel" explizit Männer. Teil des Sortiments ist neben Augenbrauenstift und Lippenbalsam auch Nagellack.

Doch nicht nur die großen Platzhirsche wittern neue Geschäftsmöglichkeiten: Der amerikanische Rapper Lil Yachty beispielsweise hat eine Nagellacklinie für Männer auf den Markt gebracht.

Seit Harry Styles sich 2019 für die Met-Gala die Fingernägel schwarz lackieren ließ, scheint selbst bei Red-Carpet-Events das Eis gebrochen: Zuletzt kombinierte Ansel Elgort bei den Golden Globe Awards im Jänner 2021 seinen Anzug mit türkisfarbenen Nägeln. Demnächst müssen dazu hoffentlich keine großen Worte mehr gemacht werden. (Anne Feldkamp, 25.11.2021)