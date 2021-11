Liebe Leserin, lieber Leser,

Für Xavier Naidoo war dieser Weg ein weiter. Mit zunehmendem Abdriften in rechtsextreme Kreise wurde es für seine musikalische Karriere steinig und schwer. Er wurde vom einst beliebten Popstar zu einem der bekanntesten Verschwörungserzähler – und nun auch Impfgegner – im deutschsprachigen Raum, auch wenn er sich selbst auch in diesen Kreisen nicht immer mit allen einig war. Nun befürchtet er, dass Geimpfte sich in Zombies verwandeln könnten.

Doch unsere News bieten noch so viel mehr. Arbeiter für Samsung und andere Techkonzerne mussten in Vietnam aufgrund der Pandemieauflagen teils monatelang bei oder in ihren Fabriken leben. Apple hat außerdem Klage gegen den Hersteller der berüchtigten Pegasus-Spyware eingereicht. Und Amazon würde gerne eine Serie zum Sci-Fi-Rollenspiel Mass Effect produzieren.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Xavier Naidoo: Geimpfte schuld an der baldigen Zombie-Apokalypse

Apple klagt Spionagefirma NSO und will dem Pegasus-Hersteller die iPhone-Nutzung verbieten

Samsung-Arbeiter wohnten in Fabriken, um die Handyproduktion in der Pandemie zu retten

Amazon Prime möchte eine Serie zu den "Mass Effect"-Spielen bringen

Bitcoin-Miner ziehen nach Texas, Stromnetzbetreiber warnt vor Blackouts

Neun Millionen Android-Geräte via Huawei App Gallery mit Trojaner infiziert

Grüner Pass: Italiener verschickte über 1.000 Zertifikate an Impfgegner

Größter Kryptofonds Europas sammelt 135 Millionen Euro ein