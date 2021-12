Quentin Tarantinos Literaturdebüt ist die Novelization seines gleichnamigen jüngsten Films Once Upon a Time in Hollywood. Auf 400 Seiten vertieft der Kultregisseur vor allem die Vergangenheit seiner Protagonisten und deckt dabei so manches Geheimnis auf, welches im Film ungelöst bleibt.

Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood". 7,99 Euro / 416 Seiten. Orion, London 2021 Cover: Orion

Im Mittelpunkt der nicht chronologischen Handlung stehen der nach Erfolg lechzende Schauspieler Rick Dalton, dessen weniger ambitionierter Stuntman Cliff Booth, die tragische Hollywood-Ikone Sharon Tate und der ebenso charismatische wie unheimliche Sektenführer Charles Manson.

Kein roter Faden

Den fiktiven Dalton verbindet mit Tate sowie dessen Ehemann, dem Regisseur Roman Polański, eine Nachbarschaft in den Hollywood Hills, welche sich der Schauspieler gerne zunutze machen möchte. Wie auch in der Realität kommen Manson und dessen "Family" aufgrund eines Zufalls ins Spiel: Der vorherige Bewohner des Polański-Anwesens hatte noch eine offene Rechnung mit dem späteren Massenmörder. In Tarantinos Welt kommt es jedoch, nicht wie in der brutalen Wirklichkeit, zu einem Hollywood-Ende.

Und genau dieses Ende wird in der Novelization auch noch mittendrin beiläufig erwähnt, was die Fragen aufwirft: Wollte Tarantino eigentlich lieber eine Serie statt eines Films machen, und versucht er jetzt, mit dem Roman die inhaltlichen Lücken zu stopfen? Viele handlungsarme Kapitel und "Geschichten in der Geschichte", wie Filmanekdoten oder die seitenlangen Inhaltsbeschreibungen der Serien des fiktiven Rick Dalton, lassen einen daran zweifeln, dass Tarantino mit dem Roman alle offenen Fragen des Films beantworten wollte.

Auch wenn sich kein roter Faden durch die Handlung zieht und man gerne mehr über die mysteriöse Manson-Family lesen möchte, hat es der Ausnahmeregisseur mit seinem ersten Roman – auf langatmige Weise – geschafft, den Zeitgeist von 1969 einzufangen.

Für Tarantino-Fans und Nostalgiker mit einem Faible für die New-Hollywood-Epoche das perfekte Weihnachtsgeschenk – am besten in der englischen Originalfassung! (Anna Caroline Kainz, ALBUM, 16.12.2021)