ORF 3 versteigert dieses Bild von Hermann Nitsch. Foto: ORF/ORF III/Hermann Nitsch

Am Sonntag, 19. Dezember 2021 präsentiert ORF 3 aus dem ORF RadioKulturhaus den "ORF-III-Weihnachtszauber" – die dritte Live-Versteigerung zugunsten "Licht ins Dunkel". "Unter dem Motto 'Kunst und Kultur für den guten Zweck' stehen Kunstexponate, etwa von Erwin Wurm, Valie Export und Hermann Nitsch, sowie zahlreiche Kultur- und Kulinarik-VIP-Packages zur Versteigerung", informiert der ORF-Sender am Montag in einer Aussendung.

Die Auktion startete am Montag auf der Website des Dorotheums. Das Finale erfolgt innerhalb der Live-Übertragung, während der auch telefonisch mitgeboten werden kann.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen heuer insgesamt vier Sozial- und Behindertenprojekte aus Österreich, die unterstützt werden: Musica Kontakt aus Klagenfurt, Firefly Club zur Integration von musisch kreativen Menschen mit Behinderung, die Sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Werkstätte Mauer sowie die Finanzierung eines Assistenzhundes aus dem Soforthilfefonds für den knapp dreijährigen Lukas, der bei seiner Geburt einen Schlaganfall erlitt. (red, 29.11.2021)