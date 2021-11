Zuletzt stiegen die Impfzahlen wieder – jedoch vor allem bei den Erststichen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Ab Februar soll eine allgemeine Corona-Impfpflicht kommen. Damit ist Österreich Vorreiter, und damit gibt es auch viel Verhandlungsbedarf bis dahin. Der Fahrplan zur Impfpflicht steht, nun geht es darum, inhaltliche Details zu klären.

Das macht die Regierung am Dienstagvormittag gemeinsam mit Teilen der Opposition – konkret Beate Meinl-Reisinger von den Neos und Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ – und mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Feldern. Dazu zählen etwa der Medizinjurist Karl Stöger, die Vorsitzende der Bioethikkommission, Christiane Druml, der Infektiologe Christoph Wenisch und Ursula Wiedermann-Schmidt vom Nationalen Impfgremium.

Um elf Uhr ist zu den ersten Verhandlungen eine Pressekonferenz geplant, schon um neun Uhr sprachen Teilnehmende über erste Details – konkrete Inhalte wurden dabei freilich nicht vorweggenommen.

Politik und Experten

So meinte SPÖ-Chefin Rendi-Wagner, es gehe bei der Impfpflicht vor allem darum, "den nächsten Herbst ohne Lockdown" zu schaffen; natürlich müsse es Sanktionen geben. Am Montag machten erste Pläne zum kommenden Impfpflichtgesetz die Runde, dem STANDARD liegt etwa die Information vor, dass es zweimalige Aufforderungen vor einer Strafe und Strafen von bis zu 3.600 Euro geben kann – die doppelt verhängt werden können.

Fix ist das freilich noch nicht, ein fertiger Gesetzesentwurf steht noch aus. Die Bundesregierung bestritt am Montag auch, dass ein unter anderem von der Presse thematisierter Entwurf aus der Feder der Regierung stamme. Dass es Verwaltungsstrafen geben soll, haben allerdings auch schon mehrere Regierungsmitglieder angekündigt.

Bei der Frage, ob die Impfpflicht auch dann noch in Kraft sein soll, wenn die Durchimpfungsrate hoch genug ist, blieb Rendi-Wagner vage: "Es ist unrealistisch, dass wir in vier Wochen 80 bis 90 Prozent Durchimpfungsrate erreichen, aber wenn das so ist, bin ich die Erste, die sich darüber freut", sagte sie.

Infektiologe Wenisch verwies auf die Tatsache, dass die gängigen Corona-Impfstoffe nun einmal keine Lebendimpfstoffe seien und man daher mehr als einen Schuss brauche. Darum sei die Impfpflicht keine Sache, die "nach ein paar Monaten vorbei ist". Momentan gehe es um "die vielen Patienten im Krankenhaus mit fürchterlichen Schicksalen", darum sei er hier – denn diese habe er in der Dichte noch nie gesehen.

Entwurf im Dezember

Bezüglich des Mindestalters für die Impfpflicht kursierten zuletzt Zahlen von zwölf oder 14 Jahren. Wenisch dazu: "Eine Leitschnur ist sicher die Zulassung" – die liegt bei den meisten Impfstoffen momentan bei zwölf Jahren, Biontech/Pfizer darf schon ab fünf Jahren verimpft werden. Dass man Babys in die Impfpflicht einschließe, sagt Wenisch, "das geht nicht".

Jurist Karl Stöger verwies einmal mehr darauf, dass eine Impfpflicht verfassungskonform sei, wenn sie verhältnismäßig ist. Eine Impfpflicht für unter Zwölfjährige sei "verfassungsrechtlich nicht unproblematisch". Er begrüßte, dass eine ausreichende Begutachtungsfrist für den Gesetzesentwurf vorgesehen ist.

Die Bundesregierung kündigte an, sie wolle in der Woche vom 6. Dezember einen Entwurf vorlegen, das soll eine "ordentliche Begutachtung von mindestens vier Wochen" ermöglichen. Das Gesetz könne dann nach dem Beschluss durch Nationalrat und Bundesrat Anfang Februar in Kraft treten. (Gabriele Scherndl, 30.11.2021)