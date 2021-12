You're at home, baby! Foto: fid

Kein Sonntag ohne "Sunny Side Up". Was für viele schon in fernen Schul- oder Studientagen galt, als man – möglicherweise leicht verkatert vom Fortgehen – in die Küche schlurfte, das Radio aufdrehte und sich einen starken Kaffee genehmigte, das gilt auch heute noch. Wenn man auch – wie gar nicht so wenige FM4-Hörerinnen und -Hörer – die ganz jungen Jugendtage schon deutlich hinter sich hat. "House of Pain", "Morning Show", "Chez Hermes" oder früher auch "Salon Helga" oder "Bonustrack" mit Martin Blumenau – jene, die für sich in Anspruch nahmen, sich musikalisch abseits des Mainstreams zu bewegen, fanden von Beginn an ihre FM4-Nische und ihr Stammprogramm.

Begonnen hat die Geschichte FM4s im Jahr 1995 mit den Beastie Boys und Angelika Langs Stimme. Monika Eigensperger übernahm 1996 die Leitung des Senders, nun geht sie in Pension – und 17 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um ihren Posten. Als Favoritin wird zwar Doroteja Gradištanac (Dodo Roščić) gehandelt, im STANDARD-Forum haben viele aber eine andere Wunschkandidatin, die auch unter den Bewerberinnen ist:

Was erwarten Sie von der neuen FM4-Leitung?

Wen wünschen Sie sich im Chefsessel? Welche Veränderungen erhoffen Sie sich für den Sender? Was soll beibehalten werden? Welche Sendung ist oder war Ihre Lieblingsshow? Was verbinden Sie mit FM4? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 1.12.2021)