Julian Reichelt auf einem Archivbild aus 2019, noch als Chefredakteur von "Bild". Foto: APA/dpa/Michael Kappeler

Wien – Der Gründer der großen deutschen Faktencheck- und Rechercheplattform Correctiv , David Schraven, twittert über die Möglichkeit, dass der im Oktober wegen Compliance-Vorwürfen abgesetzte "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt zu Servus TV wechsle.

Update: Die Informationen sollen aus dem bisherigen Umfeld von Reichelt stammen. Bestätigungen oder Dementis stehen aus.

Schraven twitterte darüber am Dienstagabend als Frage, ob der Wechsel eigentlich schon bekannt sei. Eine STANDARD-Anfrage dazu bei Servus TV am Dienstagabend blieb bis Mittwochfrüh vorerst unbeantwortet. Der STANDARD versuchte Reichelt dazu via Twitter zu erreichen. Bestätigungen (oder Dementis) zu dem Tweet Schravens stehen bisher aus.

"Bild"-Mutterkonzern Axel Springer hat Reichelt im Oktober seiner Aufgaben entbunden. Der Vorstand habe erfahren, dass Julian Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens Privates und Berufliches nicht klar getrennt habe, hieß es in einer Erklärung.

Springer ließ Vorwürfe prüfen, Reichelt habe mit Mitarbeiterinnen Beziehungen unterhalten und diese bevorzugt beziehungsweise nach den Beziehungen benachteiligt.

Springer begründet das Ende der Zusammenarbeit mit Reichelt an der Spitze von Deutschlands größter Boulevardzeitung so: "Als Folge von Presserecherchen hatte das Unternehmen in den letzten Tagen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten von Julian Reichelt gewonnen. Diesen Informationen ist das Unternehmen nachgegangen. Dabei hat der Vorstand erfahren, dass Julian Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat."

Servus TV gehört zum Red Bull Media House, der Mediengruppe des von Gründer Dietrich Mateschitz geführten Red-Bull-Konzerns. (fid, 1.12.2021)