Kontra von zyzewitsch

"Zu einem Projekt Nein zu sagen ist ja noch der leichtere Teil. Aber was nun? Dann sollten wir aber auch so konsequent sein und in Wien keine neuen Wohnungen mehr bauen ... Transdanubien wird gerade zubetoniert. Komplett. Wer dort aufgewachsen ist, bekommt Tränen in die Augen. Alleine die Seestadt bietet Platz für tausende neue Wiener. Und die werden nicht alle jeden Weg öffentlich zurücklegen. Von den vielen Pendlern aus dem wachsenden Speckgürtel ganz zu schweigen, der Schwerverkehr durch die Donaustadt ist auch enorm. Einfach zu den Menschen zu sagen 'Ätsch, habts a Pech gehabt' ist, finde ich, etwas dünn."