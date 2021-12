Foto: APA/KUB/RUDOLF SAGMEISTER

1968 schrieb sich Lawrence Weiner, der 1942 in der Bronx geboren wurde, mit drei Sätzen in die Kunstgeschichte ein. "Der Künstler kann das Werk herstellen. Das Werk kann angefertigt werden. Das Werk braucht nicht ausgeführt zu werden." Besonders der letzte Punkt – dass bereits die Idee des Künstlers, seine Intention, ein Kunstwerk sein kann – war für die Konzeptkunst prägend. In den späten Sechzigern wandte sich Weiner auch der künstlerischen Praxis zu, für die man ihn heute so gut kennt: seine Wortskulpturen, bevorzugt angebracht auf Wänden.

Preis an Weiner

Ein besonders prägnantes Beispiel befand sich von 1991 bis 2019 am Flakturm im Wiener Esterházypark. Aktuell ist der von Weiner umgearbeitete Schriftzug "Smashed to pieces in the still of the night / Zerschmettert in Stücke im Frieden der Nacht" auf der Feuerwand des Schwanzer-Traktes der Universität für angewandte Kunst Wien in Form einer Projektion zu sehen. Heuer sollte er den Oskar-Kokoschka-Preis erhalten, der von der Universität vergeben wird, und hoffte, zur Preisverleihung anreisen zu können. Der Preis wird nun posthum vergeben werden müssen. (abs, 3.12.2021)