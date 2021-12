Knopf im Ohr

True-Wireless-in-ear-Kopfhörer Foto: Hersteller

Die Firma Denon hat ihre ersten True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer auf dem Markt, und zwar die Earbuds AH-C830NCW (159 Euro) mit Geräuschunterdrückung sowie die Wireless Earbuds AH-C630W (99 Euro). Die beiden In-Ear-Kopfhörer mit Produktnamen, die nach Verifizierungscodes klingen, sind mit jedem Bluetooth-fähigen Wiedergabegerät kompatibel. Bei voller Ladung bieten erstere Ohrknöpfe sechs Stunden, letztere viereinhalb Stunden Musikbeschallung. Beide Modelle mit Ohrpassstücken aus Silikon sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. (Michael Hausenblas)

www.denon.de





Scharfes Auge

Sofortbild-Kamera Foto: Hersteller

Vor etwa drei Jahren entschloss der Daunenjackenhersteller Moncler, sich von klassischen Modenschauen und dem Schauenkalender zu verabschieden. Stattdessen werden seither Projekte mit unterschiedlichen Designern umgesetzt. Name des Konzepts, das Remo Ruffini, Chef des Unternehmens, erdachte: "House of Genius".

In diesem Rahmen hat das Unternehmen nun die Sofortbildkamera Moncler Genius x Instax Square SQ20 (590 Euro) herausgebracht. Dürfte natürlich besonders Menschen mit einer ausgeprägten Affinität zu dem Daunenjackenhersteller taugen. (Anne Feldkamp)

www.moncler.com





Sound im Kreisel

Bluetooth-Lautsprecher Foto: Hersteller

Ist das ein Brummkreisel, wie ihn manche vielleicht noch aus Kindheitstagen kennen? Nein. Es ist ein mobiler Bluetooth-Speaker aus Leder und Metall, den Louis Vuitton uns da in die Reisetasche packen möchte. Der Horizon-Light-Up-Lautsprecher für satte 2450 Euro hat deswegen so ein verspieltes Design, damit sich der Sound auch richtig schön raumgreifend ausbreiten kann. Da der Lautsprecher seine Position erkennt, passt er seine Klangrichtung entsprechend an, sollte er, so wie abgebildet, also mal nicht senkrecht stehen (oder hängen). Steuerbar über Touch-Bedienung bzw. App. (Markus Böhm)

www.louisvuitton.com





Flüssiges Glück

Suppenbereiter Foto: Hersteller

Nichts tut an einem bitterkalten Wintertag so gut wie eine Tasse heiße Suppe. Egal ob mit Kürbis, Roter Rübe oder Sellerie ist sie absolutes Wohlfühlessen. Wer trotz Bequemlichkeit oder mangelnder Begabung am Herd nicht auf das flüssige Glück verzichten möchte, kann auf den Supenbereiter Soup Easy von Kenwood (99,99 Euro) zurückgreifen. Das Gerät mit 1,5 Liter Fassungsvermögen übernimmt alle Arbeitsschritte. Drei Edelstahlklingen schneiden die Zutaten klein, der digitale Timer zeigt die restliche Kochzeit an, und die fertige Suppe wird bis zu 40 Minuten warm gehalten. mich

www.kenwoodworld.com





Munter mit Filter

Filterkaffeemaschine Foto: Hersteller

Früher wäre Homeoffice billiger gewesen – zumindest was den Literpreis daheim getrunkenen Kaffees betrifft. Als der Muntermacher noch durch Filtermaschinen floß, machte sich kaum jemand Gedanken über die Quantität. Aber an die Qualität dachte offensichtlich auch niemand. Sonst hätte man schon früher zu hochwertigen Maschinen wie der Moccamaster KBG Select (rund 230 Euro) gegriffen. Den niederländischen Hersteller gibt es seit 1968, und seit damals sind die Modelle weitgehend unverändert. Alle Verschleißteile lassen sich austauschen oder reparieren. (Sascha Aumüller)

www.moccamaster.de

(RONDO, 26.12.2021)