Corona-Demos sollen in den nächsten Tagen vermehrt in der Nähe von Medienhäusern stattfinden. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Nach den verbalen und physischen Übergriffen auf Medienvertreter bei den jüngsten Corona-Demos sollen die Proteste jetzt ausgeweitet werden. In dieser Woche wollen Demonstranten in der Nähe des ORF-Zentrums am Küniglberg aufmarschieren, um gegen die aus ihrer Sicht einseitige oder falsche Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Senders zu demonstrieren.

Die Sicherheitsbehörden gehen von mindestens 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Der ORF hat in einer internen Mitteilung angekündigt, dass die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt würden. Nach Möglichkeit sollen die Mitarbeiter im Homeoffice bleiben. Bei einer Corona-Demo in Linz wurde erst vergangene Woche ein ORF-Kameramann attackiert. Die Polizei musste eingreifen – DER STANDARD berichtete darüber.

Nach dem ORF soll es in der kommenden Woche Demos in der Nähe von weiteren Medienhäusern in Wien geben. Medienvertreter wurden bereits häufiger zur Zielscheibe von Corona-Demonstranten. Manche Medien schicken ihre Vertreter nur mehr mit Security-Kräften hin. (red, 7.12.2021)