Brief ans Christkind: Schicken Sie uns den Wunschzettel Ihres Kindes!

Es kann bis zum 14. 12. 2021 abgestimmt werden. Die drei Gewinner:innen werden in einem Artikel präsentiert, per E-Mail informiert und erhalten so den Gutscheincode.



Das Gewinnspiel ist eine entgeltliche Einschaltung in Form einer Kooperation mit der Post. Die inhaltliche Verantwortung liegt beim STANDARD.