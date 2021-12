Wo feiern Sie dieses Jahr? Foto: getttyimages/istockfoto/AleksandarNakic

Der besinnlichste Abend im Jahr sorgt bei Paaren in den Wochen davor oft für Kopfzerbrechen und Diskussionen. Gehört man zu denen, die Weihnachten feiern, hat man eine lange Reihe an Weihnachtsfeiern hinter sich, die man im Kreis der eigenen Familie verbrachte. Nun lebt man schon lange nicht mehr mit den Eltern unter einem Dach, hat einen eigenen Haushalt und einen Partner oder eine Partnerin, mit dem/der man diesen teilt. Was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Denn dass man einen eigenen Haushalt hat, heißt noch lange nicht, dass man sich vom Familienweihnachtsfest lossagen kann oder will. Dazu kommen die Schwiegereltern, die ihrerseits Ansprüche an Partnerin oder Partner anmelden.

Man hat also im Grunde folgende Optionen: Entweder beide feiern getrennt bei der jeweiligen Familie, oder man feiert als Paar in der eigenen Wohnung – auf die Gefahr hin, gleich zwei Familien zu enttäuschen. Man kann den 24. Dezember auch als Gast bei den Schwiegereltern verbringen oder umgekehrt Freundin oder Freund ins eigene Elternhaus mitnehmen – so wäre im schlimmsten Fall jeweils nur eine Familie beleidigt. Man könnte auch alle in die eigene Wohnung einladen – sofern man sich der Gastgeberrolle für gleich zwei Familien mental gewachsen fühlt. Doch selbst wenn das geklärt ist, bleiben noch die Weihnachtsfeiertage. Für Langeweile sorgt die Weihnachtszeit jedenfalls nicht.

Wie ist das bei Ihnen?

Welcher Weihnachtsablauf hat sich bei Ihnen etabliert? Sind alle Beteiligten damit zufrieden, oder sorgt das Thema alle Jahre wieder für Diskussionen? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum! (aan, 10.12.2021)