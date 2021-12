Jeden Dezember kürt Pantone, internationale Instanz in Sachen Farbsysteme, die Farbe des Jahres. Für 2022 empfiehlt das US-amerikanische Unternehmen den Farbton mit dem Code 17-3938. "Very Peri" heißt er und wird als "ein dynamisches Blau, das mit einer belebenden rötlich-violetten Nuance an die Blüten des Immergrüns erinnert" beschrieben.

Warum gerade Very Peri zur Trendfarbe in unterschiedlichen Bereichen werden soll? Pantone erklärt, dass die Farbe des Jahres gesellschaftliche Entwicklungen widerspiegle. Die Mischung aus Blau und Rot solle die Phase der Veränderung, in der wir uns befinden, repräsentieren und die Zukunft in ein neues Licht setzen. Aha! Man darf die Farbe aber auch einfach schön finden. Oder auch nicht. (red, 10.12.2021)