EINE ECHTE NEUENTDECKUNG

Rosmarie Waldrop: "Pippins Tochters Taschentuch" Der Briefwechsel zweier Schwestern, die die Wahrheit über ihre unbeständigen Eltern zu ergründen versuchen: ein vertrackter, verspielter, ja, poetischer Roman – großartig übersetzt von Ann Cotten.

EIN GESCHENK, DAS FÜR ABWECHSLUNG SORGT

Jonas Mekas: "I seem to live" Die Tagebücher des 2019 gestorbenen Papstes des New Yorker Undergroundkinos gibt es jetzt auch in zwei Ziegeln auf Deutsch (Spector Books): die Partitur zu seinen Filmen, die den Moment feiern.

EIN EVERGREEN FÜR ALLE TAGE

Julius Eastman: "The Nigger Series" Provokanter Titel für ein minimalistisches Meisterwerk aus den späten 70ern, quasi eine Ouvertüre zu Black Lives Matter: Bei Julius Eastman sind vier Klaviere auf Drama getrimmt. Auf lila Vinyl.

EIN GESCHENK, DAS (FAST) NICHTS KOSTET

Filmmuseum: Jahresmitgliedschaft Die Jahreskarte für den Himmel der Filmgeschichte(n) gibt es ab 15 Euro. Ab dann geht es für sechs Euro in jenes Wiener Kino, wo Film noch analog projiziert wird. Bilderreichtum garantiert! (Dominik Kamalzadeh, 12.12.2021)