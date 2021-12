Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) stellte sich den Fragen von Armin Wolf und Corinna Milborn. Foto: Screenshot/ORFTVThek

Wien – Das erste Fernsehinterview von Karl Nehammer (ÖVP) nach seinem Antritt als Bundeskanzler stieß trotz Tonproblemen auf reges Interesse. Durchschnittlich 967.000 Zuseherinnen und Zuseher sahen das Interview Sonntagabend im ORF, was einem Markanteil von 36 Prozent in der Zielgruppe ab 12 Jahren entspricht. 161.000 Leute bevorzugten Puls 4 und ATV. Der weiteste Seherkreise belief sich auf 470.00 Zuseherinnen und Zuseher, teilte Puls 4 in einer Aussendung mit.

ORF

Der öffentlich-rechtliche Sender und die Privatsender machten für das Gespräch aus dem Bundeskanzleramt gemeinsame Sache und übertrugen das Interview am Sonntag um 22 Uhr. Die Fragen stellten "ZiB2-Moderator Armin Wolf und Puls-4-Info-Chefin Corinna Milborn. Das Interview wurde von gröberen Tonproblemen begleitet, für die sich Armin Wolf am Ende der Sendung entschuldigte. (red, 13.12.2021)