Kleines Helferlein

Kitchenaid Food Processor Foto: Hersteller

Wer es nicht mitbekommen hat: Kleine Küchenmaschinen mit nur halb so vielen Funktionen wie die großen werden jetzt unter dem Decknamen Food-Processor feilgeboten. Für viele Hobbyköche unter uns dürften diese abgespeckten Küchengehilfen allerdings völlig ausreichend sein. Der Kitchenaid Food Processor 2,1 L (199 Euro) kann etwa hacken, pürieren, mixen, reiben, schneiden und kneten. Karotten oder Zwiebeln sind damit flott zerstückelt, Pizzateig ist schnell geknetet. Alle Komponenten sind einfach im Geschirrspüler zu reinigen und können in der glänzenden Apparatur verstaut werden. (Sascha Aumüller)

www.kitchenaid.at





Faltiger Heißmacher

Toaster Plissé von Alessi Foto: Hersteller

Falten haben glücklicherweise einen Imagewandel durchgemacht, selbst in der neuen Staffel von Sex and the City werden sie nun hochgehalten. Dazu passt, dass in einschlägigen Social-Media-Kanälen wie Instagram die Plissé-Kollektion von Michele De Lucchi für Alessi gerade ziemlich gut ankommt. Kein Wunder, Geräte wie der Toaster Plissé (85 Euro), die im gefältelten Design daherkommen, sehen aus wie Ausstellungsobjekte, machen aber auch neben dem Frühstückstisch eine gute Figur. Wer würde einen solch eleganten Helfer schon vom Küchenbrett stoßen? (Anne Feldkamp)

www.alessi.com





Heißes Häferl

Häferl mit Deckel von Hydro Flask Foto: Hersteller

Punsch oder Glühwein werden neuerdings hauptsächlich to go angeboten: Wegwerfbecher statt Häferl mit umweltfreundlichem Pfand und der Rückgabe am Adventmarkt. Im doppelwandisolierten Häferl mit Deckel von Hydro Flask (ab 24,95 Euro) bleibt der Punsch jedenfalls länger heiß als in Einwegbechern. Aber natürlich kann man darin auch heißen Tee, Kaffee oder Kakao für einen langen Winterspaziergang auslaufsicher transportieren. Erhältlich sind die Becher in drei Größen von 177 bis 621 Milliliter. Zu Hause dürfen die aus Edelstahl gefertigten Tassen auch im Geschirrspüler gereinigt werden. (Petra Eder)

www.hydroflask.com

(RONDO, 23.12.2021)