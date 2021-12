"Als ich von zu Hause ausgezogen bin, wollte Thomas Schrenk, seines Zeichens bildender Künstler und mein Freund, mir einen Schreibtisch bauen. Er meinte, er könne das und sein Schreibtisch würde sicher schöner als einer von Ikea.

Anna Marboe: "Mit Horst ist man nie allein." Foto: Nathan Murrell

Irgendwann rief er an und sagte, der Schreibtisch sei fertig, ich solle ihn in seinem Atelier abholen. Und da stand dann eben kein Schreibtisch, sondern dieses riesige Holzpferd, Pardon, Einhorn, namens Horst.

Thomas meinte lediglich: ‚Ja, es ist halt doch was anderes geworden, aber man kann drauf sitzend auch schreiben.‘ Horst zog also bei mir in meinem kleinen WG-Zimmer ein, zog auch schon mit mir um, und ich hab ihn sehr lieb.

Er ist eine Art willkommener, unkomplizierter Mitbewohner. Mit ihm ist man nie allein. Schreibtisch habe ich übrigens noch immer keinen. Aber das macht nichts. Ich meine, man wohnt doch lieber mit einem Einhorn zusammen als mit einem Schreibtisch." (Michael Hausenblas, RONDO, 21.12.2021)