Der letzte Riesenvogel geht an Emirates. Hier ein Symbolfoto Foto: imago images/ITAR-TASS

Emirates wird voraussichtlich noch in diesem Monat den letzten Airbus A380 übernehmen. Am 12. Dezember 2021 führte Airbus den letzten Testflug vor der Auslieferung des Flugzeugs durch. Der Flug startete vom Airbus-Werk in Hamburg zu einer Rundreise durch den Nordosten Deutschlands und hinterließ einen herzlichen Abschied vom A380-Programm am Himmel, wie Flightradar 24 berichtet.

Auf dem letzten Testflug vor der Übergabe an Emirates flogen die Testpiloten über dem Nordosten Deutschlands eine besondere Route. Screenshot: Flightradar24

Die MSN 272 soll bis Ende 2021 in die A380-Flotte von Emirates aufgenommen werden und die 123. insgesamt an die Airline ausgelieferte A380 werden. Emirates hat kürzlich zwei A380 ausgemustert, von denen einer in Dubai demontiert wird. (red, 13.12.2021)