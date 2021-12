Immer wieder werden Mountainbiker unfreiwillig zu Jagdwild. Foto: APA/dpa/Philipp Schulze

Alicante – Der Monte-Orgegia-Rundweg gilt als beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Mountainbiker nahe Alicante in Spanien. Auch am vergangenen Sonntag frequentierten zahlreiche Erholungssuchende das Gebiet. Einer von ihnen war der Mountainbiker José Miguel Torán. Auf seiner Fahrt entlang des gut sieben Kilometer langen Rundweges bemerkte er zwei Jäger im Wald. Wie lokale Medien berichten, ein ungewöhnlicher Anblick, da die Gegend zu dieser Zeit eben stark frequentiert ist und somit nicht als Jagdrevier taugt.

Das musste Torán kurze Zeit später schmerzhaft am eigenen Leib verspüren – denn kurz nachdem er die zwei Waidmänner passiert hatte, wurde er von einer Schrotladung getroffen, wie das spanische Onlineportal "The Olive Press" berichtet. Offenbar hatte ein dritter Jäger den Radfahrer mit einem Hasen verwechselt und abgedrückt. Die mehr als 100 Schrotkugeln trafen Torán am Oberkörper, den Armen und Beinen. 20 mussten ihm Sanitäter aus dem Körper entfernen, glücklicherweise wurden keine Organe verletzt.

Polizei und Opfer prüfen rechtliche Schritte

Der Angeschossene konnte umgehend in häusliche Pflege entlassen werden. Die Polizei prüft laut Medienberichten eine Anzeige gegen den Jäger, der eine Jagderlaubnis besessen haben soll. Auch das Opfer selbst behält sich weitere rechtliche Schritte gegen den Schützen vor. Wie es zu der Verwechslung kommen konnte, ist noch unklar. Der Radfahrer soll auffallend bunte Kleidung getragen haben.

Immer wieder kommt es zu verhängnisvollen Begegnungen zwischen Mountainbikern und Jägern. Im November 2017 schoss ein Jäger in New Hampshire in den USA eine 27-jährige Frau an, die auf ihrem Mountainbike unterwegs war. Der Unfall passierte in der Dämmerung, die Frau überlebte die Schussverletzung. Im Oktober 2018 verletzte ein Jäger in der französischen Haute-Savoie einen britischen Mountainbiker tödlich, den er angeblich mit einem Wildschwein verwechselt hatte. Im Oktober 2020 meldeten finnische Medien einen Jagdunfall in einem Nationalpark in der Nähe von Helsinki. Ein Jäger, der auf Vögel aus war, soll einen 30-jährigen Mountainbiker versehentlich angeschossen und tödlich verletzt haben. (Steffen Arora, 14.12.2021)