Es ist eine Angst, die in vielen von uns lauert: die Angst, zu scheitern. Sie hindert uns oft daran, neue Ideen anzupacken, eine riskante Entscheidung zu treffen oder ein Start-up zu gründen. Wir machen uns mit der Angst vor Fehlern meist selbst nur das Leben schwer. Ja, Scheitern kann im ersten Moment unangenehm sein – ist aber eben nicht immer nur schlecht. In den seltensten Fällen geht wegen eines Fehlers wirklich die Welt unter, und in den meisten Fällen lernt man aus ihm.

Wie man besser mit den eigenen Versagensängsten umgeht, wie man Scheitern für sich neu definiert und wie man zu einer gesünderen Fehlerkultur beitragen kann, darum geht es in der neuen Folge von "Besser leben". Antworten auf diese Fragen gibt zudem Dejan Stojanovic, der die Fuckup Nights nach Österreich geholt hat – eine Veranstaltung, bei der Menschen über ihre Misserfolge sprechen. (red, 16.12.2021)

Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: A1