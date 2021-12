Nur ein Zwischenfall mit dem A380 ist bekannt: Am 4. November 2010 befand sich Qantas-Flug 32 auf dem Weg vom Changi-Flughafen in Singapur, als das zweite Triebwerk ausfiel, wodurch das Flugzeug beschädigt wurde und zur Rückkehr nach Singapur gezwungen war. Niemand wurde verletzt, aber Trümmerteile fielen auf die Insel Batam in Indonesien. Die Untersuchungen ergaben, dass aus dem Rolls-Royce-Trent-900-Triebwerk Öl austrat und eine Explosion verursachte. Bei anderen Trent-900-Triebwerken traten ähnliche Probleme auf, sodass viele Triebwerke ausgetauscht werden mussten. Die US-Luftfahrtbehörde ordnete an, dass alle derzeit in Betrieb befindlichen A380 vor dem Start Inspektionen unterzogen werden müssen, um Triebwerksprobleme zu vermeiden.