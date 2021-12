Schulen können eine dritte wöchentliche Abholung der Tests anfordern – so wäre auch das Wochenende abgedeckt. Foto: AFP / Ina Fassbender

Wien – Wien wird nach den Weihnachtsferien auch in den Volks- und Sonderschulen PCR-Tests über die Aktion "Alles gurgelt" durchführen. Der Systemumstieg sei mit dem Bildungsministerium vereinbart worden, teilten Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag mit. Bisher war das Wiener Programm nur auf höheren Schulstufen im Einsatz. Auch in den anderen Bundesländern gibt es künftig einen neuen Testanbieter.

In den Volksschulen kommt derzeit noch das "Alles spült"-Programm des Ministeriums zum Einsatz. Da der Bund bei seinen Tests ohnehin einen Wechsel des Labors vornehme, sei das ein guter Zeitpunkt, für alle Wiener Schulen ein einheitliches Testsystem umzusetzen, hieß es in einer Stellungnahme von Wiederkehr und Hacker.

Prüfung auf Omikron

Das bedeutet, dass alle Wiener Schülerinnen und Schüler ab 10. Jänner mindestens zweimal pro Woche über "Alles gurgelt" getestet werden. Darüber hinaus können die Schulen eine dritte Abholung der Proben für Freitagnachmittag anfordern, womit auch das Wochenende abgedeckt ist.



Die Belieferung mit den Kits erfolgt schon vor den Ferien. Eltern und Kinder sollen damit die Gelegenheit erhalten, das System, falls sie es noch nicht kennen, in den Ferien auszuprobieren. Die Abgabe ist in diesem Fall jedoch noch nicht in der Schule, sondern in den Rewe-Filialen und in Tankstellen möglich.

"Alles gurgelt" überprüft im Gegensatz zu anderen Testsystemen alle positiven PCR-Proben standardmäßig auf Mutationsmarker. Das ermöglicht laut der Aussendung ein zu 98 Prozent sicheres Bild, ob es sich um einen Omikron-Fall handelt.

Das System biete auch eine digitale Übersicht über die Testungen für die Verantwortlichen in den Schule, hoben Wiederkehr und Hacker hervor. Gleichzeitig hätten Schüler und Mitarbeiter die Möglichkeit, sich im gleichen System privat oder in der Quarantäne zu testen.

Hacker und Wiederkehr begeistert

Wiederkehr zeigt sich über die Vereinheitlichung erfreut: "Wir haben mit 'Alles gurgelt' ein sehr gut funktionierendes PCR-Testsystem in Wien, das in den Wiener Oberstufen schon hervorragende Dienste geleistet hat. Ich freue mich, dass wir dadurch gerade in Zeiten der aufkeimenden Omikron-Variante für noch mehr Sicherheit an Wiener Schulen sorgen können."

Hacker zeigte sich überzeugt: "Die regelmäßigen Tests mit 'Alles gurgelt' geben uns ein genaues Bild über das Infektionsgeschehen an Wiener Schulen – das ist gerade jetzt von gesteigerter Bedeutung."

Hintergrund ist eine Neuausschreibung, nachdem ein nicht zum Zug gekommener Anbieter Einspruch erhoben hatte. Zuletzt war in Wien in den Volksschulen sowie in Niederösterreich und Oberösterreich über alle Altersstufen hinweg der Anbieter Covid Fighters für die PCR-Tests zuständig, in den anderen Bundesländern Novogenia. Künftig werden die PCR-Tests abgesehen von Wien von der Bietergemeinschaft Procomcure/Tauernklinikum durchgeführt, hieß es aus dem Bildungsministerium. (APA, 17.12.2021)