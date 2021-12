Unter dem Motto "#YesWeCare" versammelten sich mehr als 30.000 Menschen am Sonntagabend in Wien um den Covid-Opfern zu gedenken

Unter dem Motto "#YesWeCare – das #Lichtermeer" fand Sonntagabend in Wien eine Kundgebung am Ring statt, die unter anderem an die – inzwischen mehr als 13.000 – Covid-Toten in Österreich erinnern sollte und den im Gesundheitsbereich Arbeitenden Respekt zollen sollte. Initiiert wurde die Versammlung von dem Wiener Lehrer und Bildungsaktivisten Daniel Landau und dem Innsbrucker Roman Scamoni. Um 19.00 Uhr versammelten sich laut Polizeiangaben mehr als 30.000 Teilnehmer für rund zehn Minuten auf der Straße.

Erst von oben kann man sich ein realistisches Bild der Menschenmassen machen. Foto: APA/HANS PUNZ/APA-POOL

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren verschiedenen Alters, das Gedenken schient generationsübergreifend ein Anliegen. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Während die einen mit Fackeln ausgerüstet kamen... Foto: APA/FLORIAN WIESER

Die Teilnehmenden trugen Kerzen, Lampen oder hatten die Lichter ihrer Mobiltelefone eingeschaltet. Letztere waren bereits im Vorfeld als Alternative genannt worden, wenn, wie befürchtet, der Wind zu stark ausfallen sollte. Tatsächlich war das Wetter aber gnädig, die Veranstaltung konnte bei fast windstillen Verhältnissen über die Bühne gehen.

...waren es bei anderen Grabkerzen... Foto: APA/FLORIAN WIESER

...wieder brachten Teelichter in Einmachgläsern mit.

Aber egal ob Fackel, Teelicht oder Handy – irgendeine Lichtquelle hatten fast alle Teilnehmenden zur Hand. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Handys konnten auch alternativ für Selfies eingesetzt werden, auch wenn der Mindestabstand sich dann nicht mehr ganz ausging. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Die Maskendisziplin beim Lichtermeer war jedenfalls deutlich besser als jene bei den Demonstrationen der Maßnahmengegner. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Pünktlich um 19 Uhr hielten die Menschen ihre Kerzen in die Höhe. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Die ebenerdige Perspektive lässt das Ausmaß der Versammlung vermuten. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Auch tierische Begleiter zeigten sich auf der Demo, einig das Kerzenhalten fiel schwer. Foto: Christian Stern

Unterstützungszusagen für das Lichtermeer kam von zahlreichen Organisationen, unter anderem von Gewerkschaft, Volkshilfe, Ärztekammer und Religionsgemeinschaften. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärte sich solidarisch. Das Staatsoberhaupt stellte eine Kerze in ein Fenster der Hofburg. Auch vor Ort zeigten sich mehrere Politikerinnen und Politiker.

Nicht nur SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner nahm an der Versammlung teil. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Auch der Neos-Abgeordnete Helmut Brandstätter fand den Weg zur Wiener Ringstraße. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Mitinitiator Daniel Landau kann zufrieden sein. Foto: APA/FLORIAN WIESER

(APA, red, 19.12.2021)