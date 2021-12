Für den Weihnachtsfrieden: "Stille Nacht, heilige Nacht", Franz Gruber, Joseph Mohr

Für den Anfang sollten Sie mit einem Klassiker beginnen. Und welcher ist besser als "Stille Nacht, heilige Nacht"? Genau. In der originalen Version abgespielt, beispielsweise von den Wiener Sängerknaben oder dem Dresdner Kreuzchor, ist Gänsehaut fast schon garantiert. Noch besser ist aber, es gemeinsam mit der Familie vor dem Weihnachtsbaum zu singen. Begleitet von Piano oder Gitarre, vielleicht auch nur a cappella. Den Text sollte jeder kennen, wenn nicht, gibt es die Noten im Internet zu finden. Mit einem Wort: Es gibt keine Ausreden, außer vielleicht völlige Unmusikalität! Mit dieser Ausnahme ist ein besinnlicher Start in die Weihnachtsfeier sicher.

Für Optimisten: "Wonderful Christmastime", Paul McCartney

Wer hätte gedacht, dass man Synthesizerklänge in einem Weihnachtssong braucht? Niemand, bis Paul McCartney es einfach gemacht hat. Der geschäftstüchtige Front-Beatle hat es sich in seiner Karriere nicht nehmen lassen, seine Taschen mit einem Christmas-Hit zu füllen. Allein bis 2010 soll er, auch dank der vielen Coverversionen, rund 15 Millionen US-Dollar damit verdient haben. Zu Recht! "Wonderful Christmastime" ist ein wunderbar leichter Song, der in Dauerschleife laufen kann. Und leicht bedeutet in dem Fall, Paul singt einfach: "Mochts eich a guade Zeit". Nicht mehr, nicht weniger. Und das ist vor allem für dieses Jahr ein gutes Motto.

Für Trash-Fans: "Wonderland", Heidi Klum

Zugegeben, das ist eine gewagte Auswahl für eine Weihnachtsplaylist mit guten Songs. Aber es gibt sie nun mal, die Trash-Pop-Fans da draußen (auch in Ihrer Familie!), und die wollen bedient werden. "Wonderland" von Model Heidi Klum hat alles, was ein Weihnachtshit braucht: Glocken im Beat, eine kaputtproduzierte Stimme und klischeehafte Strophen. So empfiehlt Klum den Einsamen an Weihnachten, einfach mal raus auf die Straße zu gehen und eine Kerze anzuzünden. Denn die Magie ist in jedem von uns, vergessen Sie das bloß nicht! Wer "Wonderland" mehr als zweimal an einem Weihnachtsabend hören kann, verdient den vollsten Respekt.

Für Oldies: "White Christmas", Bing Crosby

Wenn man nicht mehr weiß, wie es Musik-technisch weitergehen soll, ist Bing Crosby immer eine gute Wahl. Die sonore Stimme lullt nicht nur in Einkaufszentren ein, eigentlich bräuchte man den guten Harry Lillis, wie Cosby mit bürgerlichem Namen hieß, an der Bettkante, um sich in den Schlaf säuseln zu lassen. Das wird nichts mehr, Crosby ist 1977 gestorben, seine Musik lebt aber weiter. "White Christmas" gilt bis heute mit über 50 Millionen verkauften Exemplaren als einer der erfolgreichsten Songs aller Zeiten. Gut, dass Crosby nicht nur das Lied, sondern ein ganzes Weihnachtsalbum produziert hat. Da werden auch Oma und Opa glücklich.

Für Turteltauben: "Somethin’ Stupid", Robbie Williams, Nicole Kidman

Dank der klassischen Gitarre klingt dieser Song eher nach einem Flamenco-Hit. Dabei besingen Robbie und Nicole die prickelnde Liebe zu Weihnachten! "Somethin’ Stupid" wurde ursprünglich von Carson Parks geschrieben, durch Frank und Nancy Sinatra das erste Mal erfolgreich und erlebte in der Version der eingangs erwähnten Turteltauben eine Renaissance. Empfehlenswert ist auch das Musikvideo. Robbie und Nicole kommen sich immer näher und landen am Ende im Bett, eh klar. Beeindruckend: die Schneekanone, die sie scheinbar im Wohnzimmer haben und die Schnee auf den Teppich rieseln lässt. Da wird man glatt neidisch.

Für den Liebeskummer: "Lonely This Christmas", Mud

Leider kann nicht jede, nicht jeder sich glücklich schätzen, Weihnachten mit der besseren Hälfte zu verbringen. "Lonely This Christmas" von der britischen Band Mud ist der perfekte Song für den Liebes-Blues. Frontsänger Les Grey erweckt seinen inneren Elvis Presley und singt seine Vocals so sinnig und fein-säuselnd, dass man gleich wieder Lust hat, die jüngere Diskografie des King rauszuholen. Die Message des Liedes: Weihnachten ohne Liebste, ohne Liebsten ist kein Fest. Und nicht einmal die Lichter am Weihnachtsbaum sind an! Gänsehaut gibt es dann in der letzten Zeile, die Grey nur noch spricht: "Merry Christmas, Darling, wherever you are".

Für Angeber: "Christmas in New Orleans", Louis Armstrong, Benny Carter

"Pop-Weihnachtssongs? Nein, damit kann ich wirklich nicht so viel anfangen." Wenn dieser Satz auf Sie zutrifft, dann ist vielleicht "Christmas in New Orleans" von Louis Armstrong und Benny Carter die richtige musikalische Untermalung für Sie. Louis Armstrong kann nämlich weit mehr als sein berühmtes "I see treeeeees of greeeeen". Nämlich zum Beispiel ein famoses Trompetensolo hinlegen, das Sie den ganzen Weihnachtsabend nicht mehr aus dem Ohr bekommen werden. Wenn das Lied nicht Lust auf Weihnachten in New Orleans macht, was dann?! Bis dahin müssen halt noch Omikron und der Angriff der restlichen Mutanten durchgestanden werden.

Für Rocker: "Run Rudolph Run", Chuck Berry

Ist der Abend fortgeschritten und die Augen etwas müde, aber die Beine noch nicht, dann muss etwas Rockiges her. "Run Rudolph Run" von Gitarrenlegende Chuck Berry passt dafür genau. Manchen von Ihnen wird der Song auch ohne Vorkenntnisse bekannt vorkommen, immerhin ist es ein klassischer Zwölf-Bar-Blues, genau wie es Berrys Hit "Johnny B. Goode" war. Berry spricht vielen (wie etwa dem Autor) aus der Seele: "All I want for christmas is a rock ’n’ roll ’lectric guitar". Und das Tempo des Songs lädt nach dem üppigen Essen zum Kalorienverbrennen ein, der Boogie soll sich dafür hervorragend eignen. Auf den Weihnachtsbaum aufpassen!

Für Sitzenbleiber: "Feliz Navidad", José Feliciano

Irgendwann hat man selbst die beste Party satt. Das Essen liegt schwer im Magen, der Wein beginnt langsam, Kopfschmerzen zu machen, aber die versammelte Feiergemeinschaft will einfach nicht gehen. Das sollte mit "Feliz Navidad"_schnell gelöst sein. Es gibt wohl kaum ein nervigeres Weihnachtslied als dieses von José Feliciano. Und selbst wenn es beim ersten Durchlauf noch nicht funktioniert – keine Sorge! Spätestens beim zweiten oder dritten Anlauf, wenn man bis dahin die Wörter "Feliz Navidad" rund 164-mal gehört hat, gibt selbst der Sitzfesteste in der Familie auf, packt seine Sachen und verschwindet. Wir wünschen es Ihnen zumindest.

Für den Kater-Morgen: "Happy Xmas (War Is Over)", John Lennon, Yoko Ono

Wenn der Abend ein wenig länger ging und man am nächsten Tag nicht so richtig wach werden will, braucht es etwas Ruhiges, um wieder in Stimmung zu kommen. Eigentlich sollte "Happy Xmas (War Is Over)" von John Lennon und Yoko Ono ja als Protestlied gegen den Vietnamkrieg dienen, aber vermutlich war es nicht ganz ungewollt, dass man es zu Weihnachten vermarkten kann. Der Grundtenor des Songs hat natürlich nach wie vor Gültigkeit: "War is over if you want it". Lennon regt zur Reflexion an und singt ein frohes Fest für wirklich alle herbei. Und wer es bis zum Ende des Songs aus dem Bett geschafft hat, dem wird sogar applaudiert. (Thorben Pollerhof, 22.12.2021)