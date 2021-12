Während der 43-Jährige am Montag behauptete, er könne sich an nichts erinnern, revidierte er das am Mittwoch: "Es war eine Schutzbehauptung", dann schränkte er seine Aussage wieder ein

L. droht lebenslange Haft. Er soll im April seine Partnerin erschossen haben. Am Mittwoch legte er ein vollumfängliches Geständnis ab. Foto: APA/Punz

Die Verhandlung am Wiener Straflandesgericht hatte am Mittwochvormittag gerade erst begonnen, als sich der Angeklagte L. alias Bierwirt von sich aus zu Wort meldete. "Ich will etwas sagen", erklärte der 43-Jährige, der am Montag zwar erklärt hatte, es tue ihm leid, was mit seiner langjährigen Partnerin passiert sei, er könne sich aber an nichts erinnern. L. trat zur Mitte und las von einem Zettel ab: "Ich gestehe alles. Ich übernehme die Verantwortung für den Tod meiner Frau. Ich will selbst nicht wahrhaben, dass ich so eine miese Tat begangen habe." Der Filmriss durch den Alkohol sei eine Schutzbehauptung, der Gutachter habe recht.

Der Richter hakte kurz vor der Mittagszeit allerdings nach. Wie das Geständnis des Bierwirten nun zu verstehen sei, also ob er in vollem Bewusstsein gehandelt habe? L. betonte erneut, die Tat begangen zu haben, schränkte allerdings neuerlich ein, sich nicht an alles erinnern zu können. Er müsse den "Verdrängungsmechanismus" mit einem Psychiater aufarbeiten.

Ein "reumütiges" Geständnis stellt einen Minderungsgrund für eine anfällige Strafe dar. Eine Richterin verwies am Montag allerdings darauf, dass dafür eine Erinnerung des Bierwirts an die Tat notwendig ist.

"Toxische Beziehung"

Ende April soll L. seine langjährige Lebensgefährtin Marija M., die sich wenige Tage zuvor von ihm getrennt hatte, mit zwei Schüssen in ihrer Wohnung in einem Gemeindebau im 20. Bezirk getötet haben. Familienangehörige berichteten über jahrelange Streitereien des Paares, L. sei gegenüber seiner Freundin – die beiden haben zwei gemeinsame Kinder – auch gewalttätig gewesen. Die Schwester von L., die gleichzeitig die beste Freundin von M. war und über die sich das Paar erst kennenlernte, beschrieb die Beziehung als "toxisch".

Geständnis schließt auch Schuss in Richtung des Vaters ein

In einem von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Gutachten wurde eine "volle Berauschung", von der der Beschuldigte zunächst immer sprach, ausgeschlossen. L. habe demnach genau gewusst, was er tat. Am zweiten Prozesstag bestätigte das nun auch der Bierwirt, den die Öffentlichkeit aus einem mehrjährigen Prozess gegen die grüne Politikerin Sigrid Maurer kennt.

Das Geständnis vom Mittwoch schließt auch eine schwere Nötigung gegen den Vater der Getöteten ein. Der Bierwirt soll damals – nur eine Woche vor dem mutmaßlichen Mord an seiner Partnerin – in der Wohnung auf den Mann gezielt haben, eine Kugel landete im Türstock. M. trennte sich daraufhin von L.

Urteil am Mittwoch erwartet

Dem Bierwirt droht lebenslange Haft und die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Ein psychiatrischer Gutachter stuft ihn als allgemeine Gefahr ein. Ein Urteil wird am Mittwochnachmittag erwartet.

Viele Familienangehörige der getöteten Marija M. waren während des gesamten Prozesses anwesend: die Eltern und Brüder, aber auch die Schwester von L. Ihre Zeugenbefragung am Montag war besonders emotional. "Das war eine toxische Beziehung", sagte sie unter Tränen. "Ich kann einfach nicht verstehen, warum er das getan hat."

Angehörige mit Fotos

Am zweiten Prozesstag hielten die Angehörigen von M. Fotos ihrer Tochter, Schwester und Freundin in den Händen, allerdings nicht lange. Dem Richter zufolge sei der Gerichtssaal nicht der richtige Ort für so etwas. (Lara Hagen, Jan Michael Marchart, 22.12.2021)