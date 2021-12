Archivbild einer Videokonferenz. Zu Weihnachten 2021 sicher oft im Einsatz. Foto: Martin Juen via www.imago-images.de

Weihnachten steht vor der Türe und damit ein Fest, das die meisten Menschen auch in Zeiten der Corona-Pandemie mit Familie oder Freunden verbringen wollen. Dennoch werden auch dieses Jahr nicht alle zu ihren Liebsten fahren können. Der STANDARD hat ein paar Tipps gesammelt, um Betroffenen eine möglichst sinnliche virtuelle Zusammenkunft zu ermöglichen.

Der "Klassiker"

Wie man einen Videoanruf erstellt, muss wahrscheinlich kaum noch erläutert werden. Die meisten werden in den letzten Monaten sowohl beruflich als auch privat die eine oder andere Stunde in virtuellen Meetings verbracht haben. Um mit der Familie in Kontakt zu bleiben, bieten sich auch zu Weihnachten die üblichen Verdächtigen an. Kostenlos sind unter anderem Zoom, Skype, Jitsi oder Google Meet.

Apple-User können außerdem auf Facetime zurückgreifen. Die App ist auf iPads, iPhones und Macs vorinstalliert. Android- oder Windows-Nutzern kann man einen Einladungslink zuschicken. Relativ neu ist die Shareplay-Funktion. Mit dieser kann man während eines Videoanrufs den eigenen Bildschirm teilen. Das erlaubt unter anderem ein gemeinsames Filmschauen über ausgewählte Streaming-Apps.

Essen und Bescherung

Apropos: Will man das gemeinsame Weihnachtsessen nicht gänzlich ausfallen lassen, könnte schon im Vorhinein überlegt werden, welche Leckereien auf den Tisch kommen sollen. Diese am Heiligen Abend gemeinsam zuzubereiten und zu verspeisen dürfte für manch einen ein Gefühl der Nähe schaffen.

Dasselbe gilt für eine virtuelle Bescherung. Kennt man das Gegenüber gut genug, kann man Geschenke schon im Vorhinein aussuchen und rechtzeitig per Post verschicken. Für all jene, die sich etwas mehr Kreativität wünschen, bzw. wenn das Versenden schon zu spät ist, bietet sich außerdem ein gemeinsames Wichteln an. Die Namensziehung kann über einen Gratis-Zufallsgenerator laufen, während sich alle Beteiligten in einem gemeinsamen Videocall befinden. Hat man eine passende Kleinigkeit gefunden, kann man sie vor der Türe abstellen oder per Post verschicken.

Gemeinsame Unterhaltung

Wer sich schon im Vorhinein in Weihnachtsstimmung bringen will, kann gemeinsame Playlisten erstellen. Anbieter wie Spotify bieten sogar die Möglichkeit, Wiedergabelisten zu erstellen, zu denen alle Teilnehmenden etwas beitragen können. Seit kurzem gibt es dank der Group-Session-Funktion außerdem die Möglichkeit, gemeinsam dieselben Songs zu hören. Um eine solche Sitzung zu starten, muss man erst ein Lied abspielen. Anschließend kann man über das Wiedergabemenü Einladungslinks an andere Personen verschicken.

Damit einem auch während der Feiertage nicht fad wird, bietet sich das gemeinsame Anschauen von Weihnachtsfilmen an. Einige Streaming-Dienste haben inzwischen eine Watch-Party-Funktion. Bei Disney Plus und Amazon Prime ist sie direkt in das Produkt integriert, bei Netflix muss man einen Umweg über das Browser-Plug-in Teleparty machen. Nach der Installation von Letzterem kann man ganz einfach Einladungen für den gewünschten Film schicken. Die Wiedergabe kann dann von allen gesteuert werden, außerdem gibt es eine Chat-Funktion. Wichtig ist nur, dass alle Zuschauer das Plug-in installiert haben.

Digitaler Spielspaß

Viele Menschen wollen aber vermutlich lieber miteinander reden, anstatt in Ruhe einen Film zu schauen. Das Schöne ist, dass es zahlreiche Gemeinschaftsspiele gibt, die auch in die virtuelle Welt mitgenommen werden können. Für ein jüngeres Publikum bieten sich natürlich beliebte Spiele wie "Among Us" an. Die moderne Interpretation von "Werwolf" ist gratis für Android- und iOS-Smartphones erhältlich und kann auch in privatem Kreis gespielt werden.

Auch das familientaugliche Zeichenspiel "Scribble" sollte man nicht übersehen. Das läuft folgendermaßen ab: Innerhalb einer vorgegebenen Zeit muss eine Person ein zufällig zugewiesenes Wort visualisieren – während alle anderen erraten müssen, worum es sich handelt. Natürlich kann man einfach die Kamera auf ein Blatt Papier richten. Es gibt allerdings auch eine gratis spielbare Browserversion, die das Spielen aus der Ferne erleichtert.

Auch Quizspiele wie "Wer bin ich?" oder "Trivial Pursuit" können mit etwas Kreativität über Video gespielt werden. Es lohnt sich ein Blick in den eigenen Spieleschrank. Vielleicht gibt es dort ja den einen oder anderen Liebling, den man auch im Zoom-Call nicht missen will.

Frohe Weihnachten!

Mit Sicherheit gibt es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, selbst ein digitales Fest mit der Familie besinnlich zu gestalten, der STANDARD konnte nur einen Bruchteil davon sammeln. Deshalb sind Sie gefragt: Welche Möglichkeiten gibt es, um sozial distanzierte Weihnachten mit Freunden oder Familie zu feiern? (mick, 23.12.2021)